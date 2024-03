LINK CAFÉ: RANSOMEWARE RESPONSE WORKSHOP

IN SAMENWERKING MET HUNT & HACKETT

POWERED BY SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE &

LINK MAGAZINE

DE ONZICHTBARE ROL VAN CYBERSECURITY IN DE MAAKINDUSTRIE

DATUM: DONDERDAG 11 APRIL vanaf 15.00 uur

LOCATIE: SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE | BIC 1| 5657 BC EINDHOVEN

Met plezier hebben wij hierbij het genoegen u uit te nodigen voor een link Café over Cybersecurity in de maakindustrie, georganiseerd door link Magazine in samenwerking met Hunt & Hackett , powered by Siemens Digital Industries Software .

Thema link Café:

In deze interactieve sessie stapt u in een geanonimiseerd ransomware scenario, waarbij u de typische fases van een ransomware aanval doorloopt. U wordt uitgedaagd om weloverwogen keuzes te maken over het al dan niet ingrijpen en hoe dit aan te pakken. Bovendien wordt u geconfronteerd met de consequenties van uw beslissingen. Samen reflecteren we op de casus en bieden we inzichten om in elke fase optimale beslissingen te nemen, met als doel de bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer terug online te krijgen. Deze sessie biedt u de kans om uw eigen avontuur te bepalen en waardevolle lessen te leren over hoe te handelen in een dergelijke crisissituatie.

Het thema van dit link Café is urgenter dan ooit: de maakindustrie staat voor grote uitdagingen, met een toenemende dreiging van cyberaanvallen. Mattijs Dijkstra en Marcel van Oirschot zullen tijdens dit Link Café praktische tips delen om snel en effectief te reageren op een ransomware aanval, en inzichten bieden om uw cyberweerbaarheid te vergroten. Bereid u voor op een middag vol waardevolle inzichten, zodat u weet wat te doen mocht een dergelijke situatie zich voordoen.

Het programma

Het programma van deze meeting ziet er als volgt uit:

15.00 uur Ontvangst bij het Siemens Digital Industry Software (BIC 1 te Eindhoven0 met koffie & thee

15.15 uur Welkom en introductie door Marcel van Oirschot, Commercieel Directeur bij Hunt & Hackett

15.30 uur Interactieve workshop: Hoe reageer jij op een ransomeware aanval?

door Mattijs Dijkstra, Senior Incident Handler bij Hunt & Hackett

17.00 uur Afsluiting met key takeaways door Marcel van Oirschot

17.15 uur Aangeklede Netwerkborrel

19.00 uur Afsluiting

Uw aanwezigheid en actieve deelname aan het programma worden zeer op prijs gesteld. Link Magazine maakt natuurlijk een verslag van het link Café. Dit verslag zal gepubliceerd worden in de editie van juni 2024, link #3/24. Tijdens de bijeenkomst zal een journalist aanwezig zijn voor de verslaglegging en zal een fotograaf foto’s maken voor het artikel.

Wij verzoeken u zich aan te melden voor deze bijeenkomst (het link Café) middels door een mail te sturen aan uitgever@linkmagazine.nl met uw gegevens, na uw inschrijving ontvangt u (per email) een bevestiging.

Wij kijken uit naar uw komst voor een interactieve en inspirerende sessie. Tot 11 april!