Nederland heeft veel geleerd van de watersnoodramp in 1953. We hebben waterbeheertechnologische kennis vergaard, daarmee de Deltawerken gebouwd en die inzichten vervolgens wereldwijd met succes vermarkt. In de Japanse prefectuur Fukushima wordt op een vergelijkbare wijze van de nood een deugd gemaakt. Deze regio werd in 2011 hard getroffen door een zware aardbeving met een grote kernramp tot gevolg. Tegenwoordig beschikt Fukushima over tal van bedrijven die producten leveren die juist in noodsituaties oplossingen kunnen bieden, vertelt Birger Nispel. Hij is company ambassador voor bedrijven in deze regio. Een eervolle positie die hij, in het kader van uitwisselingsprogramma’s tussen Noordrijn-Westfalen en Fuskushima, heeft verworven door het slaan van een brug tussen beide regio’s. Dankzij zijn grote zakelijke netwerk is hij goed in staat toeleveranciers uit Fukushima te verbinden met klanten in met name Duitsland. In die rol representeert hij de Japanse bedrijven die met hun producten de Europese markt op willen. Ondernemingen actief in de medische technologie, reddingsequipment en duurzame-energiesystemen, aldus Nispel vanuit Bochum, de vestigingsplaats van zijn eigen onderneming, AirMed Plus.

‘Mensen in deze Japanse regio voelen zich alleen veilig als ze goed zijn voorbereid op rampen. Daaruit zijn heel veel goede ideeën voor producten en diensten voortgekomen.’ Om die naar de markt te brengen, zijn tal van startups ontstaan, met steun van de Japanse overheid. Die heeft in de regio een groot aantal faciliteiten opgezet waar de producten en diensten kunnen worden ontwikkeld en grondig getest. Zo is er een testlocatie voor het beproeven van robots en drones die tijdens rampen slachtoffers kunnen helpen als reddingswerkers hen niet kunnen bereiken. En de inwoners van Fukushima hebben – vanzelfsprekend – weinig vertrouwen meer in grote energiecentrales. Vandaar dat er tal van bedrijven zijn ontstaan die zich richten op duurzame energie-oplossingen zoals een kleinschalig systeem waarmee zeewater kan worden omgezet in waterstof en elektriciteit.

Nispel vertegenwoordigt onder meer Kanda Package, dat zich toelegt op de fabricage van versterkte kartonnen panelen waarmee in vijftien minuten door twee personen een stevige, schone ruimte is te bouwen, geschikt om gewonden te onderzoeken of zelfs te opereren. ‘De panelen kunnen buiten worden opgebouwd, maar ook in grote hallen waar evacuees worden ondergebracht, om gezinnen enige privacy te geven en tot rust te komen.’ Een andere onderneming, Asahi Rubber, produceert kleine klepjes die in medische slangen moeten garanderen dat het bloed slechts één kant op kan stromen. ‘Voor bijvoorbeeld dialysepatiënten is dat van groot belang’, weet Nispel. Voorts representeert hij ESQ dat een extrusietechnologie ontwierp voor de productie van buisjes, dunner dan een haar, van niet-magnetisch materiaal. Die tubes worden gebruikt in onder meer de hersenchirurgie en in precisie-instrumenten.

Deze veelal kleine ondernemingen willen nu graag de Europese markt op. En Nispel is er om de brug te slaan. Dat is nodig. want Japanners hebben een heel andere cultuur van zakendoen dan Duitsers of Nederlanders. ‘Ze zijn lang niet zo to the point en willen graag ruim de tijd nemen om een vertrouwensbasis met een klant op te bouwen, om bijvoorbeeld zeker te weten dat hun partner niet met hun IP aan de haal gaat. Ze hechten ook zeer aan goed doordachte procedures en processen. En ze zijn hiërarchisch, maar beslissingen nemen ze alleen collectief. Als iedereen erachter staat, gaan ze er echter ook allemaal 110 procent voor en zijn ze zeer betrokken bij de klant. Juist daarom kun je erop vertrouwen dat hun producten van hoge kwaliteit zijn en dat ze afspraken altijd nakomen.’