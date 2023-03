UBQ Materials, het Israëlische cleantechbedrijf dat met een geavanceerde conversietechnologie huishoudelijk afval omzet naar een duurzaam alternatief voor plastic, start met een grootschalige wervingscampagne. Voor zijn hypermoderne productiefaciliteit in Bergen op Zoom worden 140 nieuwe werknemers met uiteenlopende profielen gezocht.

UBQ Materials is de ontwikkelaar van ‘s werelds eerste biogebaseerde thermoplastic dat gemaakt wordt van organisch en niet-recycleerbaar huishoudelijk afval. Het gemakkelijke alternatief voor plastic bespaart schaarse grondstoffen, beperkt de uitstoot van CO2 van verbrandingsovens en biedt een klimaatpositieve oplossing voor een circulaire economie.

Na de pilotfaciliteit in Israël is het bedrijf vorig jaar gestart met de bouw van de hypermoderne productiefaciliteit in Nederland, inclusief een R&D-laboratorium en een experience center. Hiervoor zal UBQ Materials 140 medewerkers in dienst nemen, waarvan 80 in operatorfuncties. De fabriek wordt momenteel bedrijfsklaar gemaakt en zal later in 2023 operationeel zijn. Op donderdag 23 maart organiseert UBQ Materials een bedrijfspresentatie in Bergen op Zoom om potentiële medewerkers te werven.

UBQ Materials zorgt voor zowel groei en stabiliteit als het gaat om werkgelegenheid voor productiemedewerkers en kantoorpersoneel in de opkomende greentech-industrie. Dit is in lijn met het Triple Impact Plan van UBQ Materials voor de regio, dat positieve effecten beoogt qua afvalverwerking, economische bedrijvigheid en de productie van duurzame materialen. Medewerkers dragen daarmee concreet bij aan een positieve impact op het klimaat en de regionale duurzaamheidsdoelstellingen.

“West-Brabant wil vooroplopen in de transitie naar de nieuwe economie. Als het gaat om de grondstoffentransitie is UBQ een uitstekend voorbeeld van een toonaangevend bedrijf dat deze transitie aanstuurt en op circulair gebied een aanwinst voor Bergen op Zoom is” , Dominique Hopmans , wethouder van Economische Zaken in Bergen op Zoom . zegt

De vestiging van UBQ Materials bevindt zich in een regio waar zich tal van bedrijven hebben gevestigd die plastic produceren of verwerken, naast andere chemische en maakbedrijven. De fabriek zal een jaarlijkse productiecapaciteit hebben van 80.000 ton UBQ™, waarvoor jaarlijks 104.600 ton afval wordt verwerkt. Dat komt ongeveer overeen met al het huishoudelijk afval dat een stad als Eindhoven op jaarbasis produceert. Met de steun van de gemeente en de input van het onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium zal de fabriek van UBQ op industriële schaal een bijdrage leveren aan het transformeren van de regio tot een hub voor schone technologie.

“De maakindustrie heeft de kans om de wereld positief te veranderen door de transformatie naar een nieuwe standaard voor duurzame materialen en een drijvende kracht te worden voor de circulaire economie”, benadrukt Jack Bigio, medeoprichter en co-CEO van UBQ Materials. “De regio Brabant staat bekend als een voorloper op het gebied van innovatie. We nodigen dan ook professionals uit om hun kennis en ervaring met UBQ te delen en onderdeel te zijn van een toekomst waarin duurzaam produceren centraal staat.”

UBQ Materials werkt samen met wereldwijd bekende bedrijven in verschillende sectoren, zoals Mercedes Benz, PepsiCo, Anheuser Busch en McDonald’s. Via het leveren van klimaatpositief materiaal in plaats van conventioneel plastic zorgt UBQ Materials voor het verminderen van de CO2-voetafdruk van toeleveringsketens. Het bedrijf ondersteunt hierdoor de overgang naar een circulaire economie.

UBQ Materials is sinds 2018 een gecertificeerde B Corporation. Het bedrijf voldoet aan de hoogste normen op het gebied van geverifieerde milieu- en sociale prestaties, juridische verantwoording en publieke transparantie om doel en winst in evenwicht te brengen.