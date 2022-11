‘Twente, de ideale plek voor ontwikkelen heterogene chips en de machines ervoor’

De regio Twente staat nationaal en internationaal op de kaart als hotspot voor semicon, specifiek voor analoog en gemengd digitaal chipontwerp, de ontwikkeling van fotonische en microfluïdische chips en als belangrijke toeleverancier van ASML. Met een sterke afdeling Integrated Circuit Design aan de Universiteit Twente onder leiding van professor Bram Nauta, het MESA+ instituut en zo’n 50 halfgeleider-gerelateerde MKB-bedrijven, profiteren klanten wereldwijd van de unieke Twentse kennis. En juist in deze breedte en combinatie van (enabling) technologieën als elektronica, fotonica en microfluïdica liggen grote kansen. Het cluster ChipTech Twente ziet kansen om in te spelen op deze grote uitdaging. Maar actie en investeringskracht zijn vereist, aldus Nauta tegenover het Amerikaanse Semiconductor Digest.

Identificatie van elektronica als sleuteltechnologie

Bram Nauta: “Met de EU Chips Act wil de Europese Commissie investeren in de volgende generatie chips. Daar staan we volledig achter, maar we vragen in Nederland ook meer aandacht voor het ‘vergeten’ terrein van de micro-elektronica. We zien dat fotonische chips vaak worden omschreven als ‘de volgende generatie chips’, maar fotonische systemen zullen altijd een elektronische chip nodig hebben voor hun rekenkracht en aansluiting op toepassingen. Ze zijn dus niet de opvolger van elektronische chips, maar een interessante aanvulling. Helaas is micro-elektronica in Nederland door het Ministerie van Economische Zaken niet aangewezen als sleuteltechnologie. Daardoor is er veel minder geld beschikbaar voor (fundamenteel) onderzoek en het opleiden van talent. Binnen de EU Chips Act wordt veel aandacht besteed aan het oplossen van chipstekorten. Dat probleem gaan we in Nederland niet oplossen qua productie, maar als we ons chipontwerptalent niet versterken, kunnen we het chipstekort in Europa helemaal niet oplossen. Want voordat chips kunnen worden geproduceerd, moeten ze worden ontworpen voor specifieke toepassingen. Door te investeren in elektronisch chipontwerp en fundamenteel en toegepast onderzoek kunnen we in Europa de wederzijdse afhankelijkheid tussen Azië, de VS en Europa in evenwicht brengen.”

Integratie heterogene systemen en foundry

De ambities van ChipTech Twente reiken echter nog verder. Want de toekomst van chips ligt niet in elektronische of fotonische chips, maar in de integratie van systemen. Europa moet investeren in het opbouwen van kennis over deze geïntegreerde systemen en de machines die nodig zijn om ze te produceren. Twente is daarvoor de ideale plek. Timo Meinders: “Wij hebben alle sleuteltechnologieën in huis: van analoog mixed signal en RF design, fotonica, kwantumfotonica, microfluïdica, materialen, dunne filmtoepassing en geavanceerde fabricage. Juist de combinatie van al deze technologieën is nodig om niet alleen heterogene chips te ontwerpen, maar ook om de machines te bouwen om deze systemen te produceren. Aangezien heterogene chips zich in een vroege fase van ontwikkeling bevinden, zien wij Twente als een uitstekende mogelijkheid voor proefproductie van deze heterogene chips. We hebben de ambitie om door te groeien naar grootschalige productie. Met het MESA+ Nanolab hebben we ervaring met een goede samenwerking tussen wetenschap en industrie in de cleanroom. Die ervaring willen we gebruiken om de volgende stap te zetten en een gieterij op te zetten waar elektronische, fotonische en binnenkort ook heterogene systemen kunnen worden geproduceerd.”

Roadmap samenstellen

De komende maanden gaat ChipTech Twente aan de slag met het samenstellen van een roadmap. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Holland Semiconductors, MESA+, Universiteit Twente, Kennispark Twente, provincie Overijssel, Oost NL, Twente Board Development, Novel-T en diverse MKB-bedrijven.