Imec.xpand, de early-stage deep tech investeerder die gebruik maakt van de kennis, expertise, infrastructuur en het netwerk van imec, kondigt vandaag aan dat het de eerste kapitaalronde van zijn tweede fonds heeft afgesloten. Daarin zit nu 150 miljoen euro aan toegezegd kapitaal, 30 miljoen meer dan vooropgesteld. De eerste closing van imec.xpand II is een belangrijke mijlpaal in de ambitie om uit te groeien tot een van ‘s werelds meest impactvolle early-stage durfkapitaalfondsen voor deep tech innovatie.

Imec.xpand investeert in ambitieuze deep tech start-ups die het potentieel hebben om uit te groeien tot succesvolle bedrijven met een wereldwijde impact. Het investeringsfonds opereert autonoom van imec: zowel imec-spin-offs als externe bedrijven komen aankloppen bij imec.xpand voor kapitaal om baanbrekende nieuwe technologieën verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Voor de ontwikkeling van hun technologische roadmap krijgen deze bedrijven toegang tot de unieke infrastructuur, expertise en het netwerk van imec, wat hen een wereldwijd competitief voordeel oplevert. Op die manier transformeren imec en imec.xpand samen het durfkapitaallandschap voor veelbelovende deep tech ondernemingen.

De investeringen van imec.xpand zijn bovendien vaak een hefboom voor start-ups om nog bijkomende financiering op te halen bij lokale en internationale investeerders. Het eerste imec.xpand-fonds investeerde in 16 bedrijven die tot nu toe bijna 350 miljoen euro aan bijkomende financiering hebben opgehaald. Het fonds staat in de 5 procent van meest veelbelovende early-stage fondsen ter wereld. In de portefeuille zit al één unicorn, PsiQuantum, en verschillende minicorns. De recente succesvolle kapitaalrondes van PsiQuantum, Spectricity, Celestial AI, Fabric8labs en Axelera AI tonen het enorme potentieel van deze innovatieve deep techbedrijven.

Tom Vanhoutte van imec.xpand is erg opgetogen over het succes van de fondsenwerving: “Het toont aan dat ons unieke partnerschap met imec, onze uitgesproken internationale aanpak en ons vermogen om kapitaal op te halen in de vroege stadia van ontwikkeling, algemeen erkend worden als succesfactoren. Het is de eerste stap op weg naar ons streefcijfer van 250 miljoen euro, dat imec.xpand zal consolideren als een belangrijke speler in het ecosysteem voor deep tech durfkapitaal. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze bestaande investeerders en van de nieuwe investeerders die toetraden tot het imec.xpand II fonds.”

“Ons partnerschap met imec.xpand helpt baanbrekende imec-innovaties hun weg te vinden naar de markt”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec. “Om een revolutionair idee te laten uitgroeien tot een commercieel succes, moeten ondernemers toegang hebben tot geavanceerde infrastructuur, de juiste expertise en groeikapitaal. Met imec.xpand brengen we die ingrediënten samen om een voedingsbodem te creëren voor toekomstige unicorns die een enorme impact kunnen hebben op de Vlaamse economie. De succesvolle eerste closing van imec.xpand II illustreert nu de waarde van onze unieke aanpak.”

“De jarenlange steun van de Vlaamse regering in imec resulteert vandaag in tal van beloftevolle nanotech start-ups en spin-offs. Voor de oprichting van het tweede investeringsfonds imec.xpand maakten we 30 miljoen euro vrij, zodat nanotechnologieën versneld hun ingang vinden in onze samenleving. Het durfkapitaalfonds biedt een fantastische opportuniteit om onze Vlaamse expertise en kennis versneld om te zetten in economisch en maatschappelijke meerwaarde voor Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits.