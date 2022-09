Tweede generatie draagt Valk Welding volledig over aan derde generatie

De Valk Welding Groep, leverancier van lasrobotsystemen en lastoevoegmaterialen, maakt de eigendomsoverdracht bekend aan de derde generatie van de familie Valk. Het eigendom, waarvan de overdracht al in 2018 voor 49% heeft plaatsgevonden, is nu voor het resterende aandelenkapitaal volledig overgedragen aan de derde generatie.

De Valk Welding Groep, met hoofdzetel in Alblasserdam (Nederland) ontwikkelt, bouwt en integreert lasrobotsystemen voor Europese industriële bedrijven. Daarmee levert het bedrijf een ‘belangrijke bijdrage’ aan de automatisering van de lasproductie bij zowel MKB bedrijven als grote concerns. De Valk Welding is sinds de oprichting in 1961 uitgegroeid tot een onderneming met 10 dochtervennootschappen in Europa met circa 200 medewerkers en een jaaromzet van ca. EURO 75.000.000,–. Remco H. Valk, de huidige CEO, heeft in de afgelopen jaren de dagelijkse leiding geleidelijk overgedragen aan het huidige management team en zal zijdelings en als adviseur nog betrokken blijven bij de Valk Welding Groep.

Valk Welding behoort tot de pioniers op het gebied van lasrobotisering. Sinds dit Nederlandse familiebedrijf in 2004 de stap naar internationalisering van haar activiteiten zette, heeft het bedrijf een prominente positie verworven in de Midden- en Noord-Europese markt en verwacht het met de lokaal opererende vennootschappen in alle landen een verdere groei te kunnen realiseren.