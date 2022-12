RFID is hot. Dit is mede te danken aan de toenemende vraag bij consumenten, waardoor fabrikanten genoodzaakt zijn meer te automatiseren en hun processen anders in te richten en zo hun productie op te schalen. Deze identificatiemethode op basis van radiosignalen vervangt de traditionele barcode en verhoogt de nauwkeurigheid van de tracking & tracing van materialen en producten. Voor Turck in Zwolle reden om juist deze technologie in de schijnwerpers te plaatsen.

Voorkomen dat er slechts 19 van de 20 items op een pallet staan

Waaier aan opties

Voor RFID zijn drie componenten noodzakelijk: een tag, een reader en software. Qua tags is er een waaier aan opties: van passieve tags zonder batterij tot battery-assisted RFID met een kleine batterij en actieve tags met een grotere batterij. In de passieve tags kan de frequentie uiteenlopen van laag, hoog tot ultrahoog. ‘Laagfrequent wordt meestal gebruikt voor identificatie van dieren, hoogfrequent vindt toepassing in productie maar ook in security, zoals toegangscontrole en contactloze bankkaarten. En ultrahoogfrequente RFID heeft de logistiek en industriële tracking & tracing als focusgebied.’ Passieve tags zijn voorzien van een microchip en een antenne. Een reader zendt een signaal uit. Als de tag binnen de reikwijdte van het signaal komt, activeert dit de chip en laat deze ‘antwoorden’. Actieve tags hebben daarbij een reikwijdte van honderd tot tweehonderd meter, bij passieve tags is dat onder de tien meter.

Diepgaande kennis

Als een producent overweegt te gaan werken met RFID, dan is de keuze voor de juiste tag ‘extreem belangrijk’, aldus Egon Guilliams. ‘Daar staat of valt een oplossing mee. Doorgaans is een tag ontwikkeld voor een bepaalde toepassing, bijvoorbeeld op metaal of voor hogere temperaturen. Wij beschikken over diepgaande kennis om klanten hierover te adviseren. Als je maar honderd items hoeft te taggen, is een foute tag minder een probleem, maar vaak gaat het om honderdduizenden items. En in dat geval heeft de klant een fundamenteel probleem, want zijn systeem werkt dan niet goed.’ Naast het type tag speelt uiteraard ook de kostprijs een rol. Die varieert momenteel tussen 0,30 en 10 euro, afhankelijk van het type en de volumes.

Real-time inzicht

Een belangrijk verschil met het gebruik van barcodes is dat RFID niet zichtbaar hoeft te zijn bij het scannen. ‘Met de meeste RFID-oplossingen kun je in statische omstandigheden honderden tags in minder dan één seconde lezen; in motion, dus bijvoorbeeld tijdens vervoer op een heftruck, zijn dat er tientallen.’ Gebruik van RFID kan de productie op verschillende manieren optimaliseren. Zo wordt binnenkomend materiaal gedetecteerd, waarna er automatisch een boodschap gaat naar het ERP-systeem om de voorraad aan te passen. Of krijgt de leverancier bericht dat de materialen zijn afgeleverd. Vervolgens gaan de materialen met een andere tag rechtstreeks de productie in of worden ze op een wachtplaats gestald. ‘Dankzij de diverse leespunten in de productielijn ontstaat inzicht in wanneer een drager met product langs een station gaat.’ Voor magazijnbeheer werkt RFID op vergelijkbare wijze, waarbij materialen doorgaans met behulp van leespunten in de grond aan een zone worden toegewezen om zo hun positie te bepalen.

Makkelijk schaalbaar

Ook de reader is een belangrijk onderdeel in het RFID-proces, stelt Guilliams. ‘Onze readers zijn robuust, spuitwaterdicht (IP67, red.) en trillings- en schokbestendig. Belangrijk, want zonder data kun je geen optimalisering doorvoeren. Daarmee onderscheiden we ons van vele andere RFID-hardwarefabrikanten’, claimt hij. ‘Een ander belangrijk voordeel van de oplossing van Turck, is dat de software makkelijk schaalbaar is. Een producent kan eenvoudig beginnen, met een RFID-software engine die draait op de reader. Die software is ook te integreren in het ERP-systeem van de klant. Met de volledige oplossing kan de klant allerlei rapportages genereren of bijvoorbeeld een kaart die live laat zien waar heftrucks en items zich bevinden. Het mooie is dat er standaard use cases in zitten, bijvoorbeeld voor het registreren van verplaatsingen in het magazijn, de in- en outbound belading of voor het valideren van verzendingen. Hiervoor is geen aparte software benodigd, alleen configuratie op maat van de klant. Dat is sneller én goedkoper dan wanneer je dergelijke software moet laten ontwikkelen.’

Weg van geleidelijkheid

Het werken met RFID heeft belangrijke voordelen, waaronder het sneller afwerken, een efficiënter en effectiever proces plus een kwalitatief betere logistiek, aldus Guilliams. ‘Menselijke fouten in de nauwkeurigheid van de zending – dat er bijvoorbeeld slechts 19 van de 20 items op de pallet staan – zijn met RFID te minimaliseren.’ Hij ziet investeren in RFID ook als investeren in de toekomst. ‘Het is een technologie waar klanten verder mee kunnen. Denk aan tags die permanent op een product blijven. Dat kan interessant zijn voor het aftersales traject of voor lifecyclemanagementtoepassingen.’

Guilliams adviseert bij invoering van RFID de weg van geleidelijkheid te bewandelen. ‘Starten met een proof of concept en testen in de praktijk, dat is voor de klant, voor ons en voor de tagfabrikant heel belangrijk. Daarna kun je de oplossing uitrollen als een pilot, bijvoorbeeld bij één productielijn, leren van de ervaringen en waar nodig bijsturen’, schetst hij. ‘Vervolgens kun je oplossing implementeren in één fabriek en daarna eventueel naar andere productielocaties. Alleen op die manier benut de klant alle voordelen van RFID ook daadwerkelijk.’

Duizend fabrieken

Inmiddels heeft Turck wereldwijd in meer dan duizend fabrieken zijn RFID-oplossing geïnstalleerd, die tevens de basis vormen van de eerdergenoemde standaard use cases. En de ontwikkeling blijft doorgaan. ‘We volgen de evolutie van de technologie op de voet, nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe oplossingen voor onze klanten. Onze kracht is dat we niet van derden afhankelijk zijn, maar alles in-house ontwikkelen en zo zelf kunnen bepalen wat we toevoegen.’