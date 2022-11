Klanten willen in toenemende mate ontzorgd worden. Daarom heeft Tuinte Smart Industrial Solutions uit Hengevelde de laatste tijd geïnvesteerd in de integratie van de engineering en assemblage-activiteiten en in de mensen en middelen daarvoor, vertelt directeur Martijn Tuinte. ‘Klanten willen graag dat wij voor hen als een one-stop-shop-partner fungeren. Dat we zowel de engineering van een module op ons nemen, maar ook de sourcing, de assemblage en de factory en side acceptance tests.’

De functie van werkvoorbereider heeft daartoe een andere invulling gekregen. Voor de build to print-opdrachten met relatief korte doorlooptijden is tegenwoordig een manufacturing engineer verantwoordelijk. Maar gaat het om meer complexe ontwikkel- en maakprojecten, dan ligt de verantwoordelijkheid bij een projectengineer, al dan niet onder supervisie van een projectmanager. ‘Zo zorgen we voor een goede integratie van het build to spec-werk aan de voorzijde en het build to print-seriewerk aan de achterzijde’, aldus Tuinte die erbij aangeeft dat de versterking van het projectmanagement nog een lopend proces is.

Behalve dat de klant ontzorgd wil worden, komt hij ook met steeds complexere opdrachten: minder mono-delen en meer assemblies die hogere nauwkeurigheids- en reinheidseisen stellen aan medewerkers en middelen. Daarom is geïnvesteerd in een cleanroom en een schone assemblageruimte en ook in extra opleiding: ‘Zo hebben we de lasafdeling heringericht om die aan de nieuwe reinheidseisen te laten voldoen, is een lascobot aangeschaft en hebben de lassers een aanvullende opleiding gevolgd.’ Voorts is er geïnvesteerd om de sterk gegroeide workload aan te kunnen. De omzet is de afgelopen twee jaar met maar liefst 60 procent gestegen, het aantal mensen verhoudingsgewijs veel minder. ‘Veel meer omzet met maar net iets meer mensen. Dat kan doordat we ook flink geïnvesteerd hebben in digitalisering en automatisering. Zo hebben we ons ERP-systeem uitgebreid met een shopfloormanagementsysteem. En we hebben een Hermle-freesbank met een robotbelader aangeschaft plus een DMG-draaibank met robotbelading.’ Om dat allemaal een plek te geven is ook geld gestoken in extra vierkante meters. Recent is een nieuwe assemblagehal van 1.300 vierkante meter in gebruik genomen.

De vrijgekomen ruimte in de bestaande assemblagehal wordt nu deels benut voor logistieke activiteiten. Daarvoor zijn extra vierkante meters nodig omdat de hoeveelheid onderhanden werk is toegenomen door de – nog altijd – aanhoudende sourcingsproblemen waar ook Tuinte zich niet aan kan onttrekken. ‘Staal, rvs en ander basismateriaal is inmiddels wel beter verkrijgbaar. Maar aandrijf- en automatiseringstechnologie kennen helaas vaak nog lange levertijden.’ Ook bij Tuinte zijn de energiekosten behoorlijk gestegen. ‘Tot nu toe is het voor ons meegevallen. Maar als het bestaande contract afloopt is het afwachten wat de tarieven gaan doen. Een stijging zullen we wel moeten doorberekenen. Maar, op onze totale omzet vallen de energiekosten mee. Dus het zal hooguit om een kleine prijsstijging gaan’, verwacht Tuinte.