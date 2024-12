“Het was een geweldig moment toen we, dankzij funding van Interreg Vlaanderen-Nederland en bijdragen van de overheid in 2018 konden starten met ons onderzoeksproject om een compacte machine te bouwen om deze harde röntgenstraling te maken.”

“In eerste instantie dacht ik dat ons dat wel zou lukken in drie jaar tijd. Helaas liepen we uit en kregen we onderweg ook nog te maken met vertragingen vanwege de covid-pandemie. Ook de inrichting van het lab in het gebouw waarin we nu zitten, Qubit, liep behoorlijk wat vertraging op. Dat werkte door in onze planningen.”

Een werkend prototype

In hun lab in de kelder van Qubit staat hij dan: het eerste werkende prototype. Of, zoals Luiten het poëtisch noemt, hun ‘compacte deeltjesversneller’. Hij is anderhalve bij drie meter groot en voor alle zekerheid zijn er loodschotten en betonnen muren geplaatst om de onderzoekers veilig hun werk te laten doen.

Dit is een standaard maatregel in deeltjesversnellerlabs tegen ongewenste schadelijke vormen van straling. Door een slim ontwerp zal dergelijke uitgebreide stralingsafscherming in de uiteindelijke uitvoering niet meer nodig zijn.

In hun lab bouwden de onderzoekers het compacte prototype synchrotron, dat er nu voor het eerst in is geslaagd om harde röntgenstraling te genereren. “Na al die jaren van onderzoek, wisten we dat we er vlakbij zaten”, legt Luiten uit.

“Het was dus steeds spannender aan het worden. Toch is Peter (Mutsaers, red.) nog op vakantie gegaan, en ben ik die vrijdag na wat kantoorwerk gewoon naar huis gegaan.”