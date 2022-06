Studententeam VIRTUe van de TU Eindhoven is afgelopen vrijdag tweede geworden tijdens ‘s wereld grootste bouwcompetitie, de Solar Decathlon Europe 21/22 in het Duitse Wuppertal. Ze behaalden deze prijs met hun plan voor Low Impact Living.

Solar Decathlon Europe is een internationale bouwcompetitie voor innovatieve huizen op zonne-energie. Afgelopen drie jaar waren meer dan honderd Eindhovense studenten betrokken bij het ontwerpen en bouwen van een Low Impact-woning. Ze hebben in Duitsland laten zien dat ze internationaal kunnen concurreren met gebouwen van andere universiteiten.

De hoofdprijs in Wuppertal ging naar studenten van de Universiteit van Karlsruhe. Het studententeam van de TU Delft pakte samen met het Franse Grenoble National School of Architecture een gedeelde derde plaats.

VIRTUe stond in Wuppertal met de Ripple Demonstration Unit dat focust op een duurzame levensstijl. Het huis is uitgerust met de slimme interface EQUI-Libirium en de app RecApp. Met hun project daagt VIRTUe de bouwsector en de bewoners uit. Duurzaam bouwen en wonen vraagt inspanningen van industrie én gebruikers. De app is gebaseerd op gedragsveranderingstheorieën en gebruikersevaluaties. Mensen krijgen meer inzicht in hun manier van wonen en worden uitgedaagd om duurzamer te leven. Steeds weer kunnen ze nieuwe uitdagingen kiezen die gebaseerd zijn op hun interesses en huidige gewoonten, denk bijvoorbeeld aan het waterverbruik.

Het gebouw wordt nu afgebroken en van Wuppertal naar Eindhoven vervoerd. Het komt te staan in Living LAB 040. Daar gaan mensen in de Ripple Demonstration Unit wonen om het woonconcept te testen, terwijl bedrijven en studenten innovatieve systemen kunnen blijven uitbouwen en onderzoeken.

VIRTUe deed eerder al mee aan de Solar Decathlon Middle East 2018