“De TU/e Research Day heeft als doel om het onderzoek en de onderzoekers van de universiteit in de schijnwerpers te zetten. Daarom reiken we voortaan ook de eredoctoraten uit op deze dag. Deze wetenschappers hebben een bijzondere bijdrage aan de wetenschap geleverd. Daarnaast willen we onze eigen onderzoekers die een bijzondere wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd waarderen via drie prijzen in verschillende leeftijdscategorieën”, zegt rector Frank Baaijens. “We hebben de ambitie om ook van de TU/e Research Day een jaarlijks terugkerend evenement te maken.”

Dit jaar reiken we ook voor het eerst de TU/e Science Awards uit. Met de prijzen erkennen en waarderen we onze eigen onderzoekers in verschillende fasen van hun carrière. Er zijn drie verschillende awards – elk 15.000 euro, te besteden aan activiteiten om je wetenschappelijke carrière te ontwikkelen – in het leven geroepen:

Young researcher award – veelbelovende jonge wetenschapper met baanbrekende onderzoekideeën

– veelbelovende jonge wetenschapper met baanbrekende onderzoekideeën Groundbreaking researcher award – wetenschapper met baanbrekende onderzoeksresultaten

– wetenschapper met baanbrekende onderzoeksresultaten Leadership in excellence award – nationaal of internationaal vooraanstaande wetenschapper

Elk jaar worden de verschillende prijzen opengesteld voor verschillende onderzoekdomeinen en faculteiten. Dit jaar kan de Young researcher award gewonnen worden door wetenschappers in het domein Engineering (de faculteiten Mechanical Engineering, Electrical Engineering en Built Environment). De Ground breaking researcher award wordt toegekend in het Science domein (Applied Physics, Biomedical Engineering, Mathematics & Computer Science, Chemical Engineering & Chemistry). Tot slot gaat de Leadership in excellence award dit jaar naar het Design & Management domein (Industrial Design, Industrial Engineering & Innovation Sciences). Built Environment wisselt overigens om de drie jaar tussen de domeinen Engineering en Design & Management.

De jury van elke prijs bestaat uit de rector magnificus en de decanen van de faculteiten die niet meedingen naar de prijs.