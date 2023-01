De Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 en het Akkoord van Parijs plaatsen beide de circulaire economie centraal in de transitie naar duurzaamheid. Hoewel het circulair lijkt, is onze bestaande economische structuur dat allesbehalve. Dit is niet altijd een gevolg van een gebrek aan verlangen, omdat veel bedrijven, zowel grote als kleine, gedefinieerde duurzaamheidsdoelen hebben opgenomen in hun strategische visie. De ‘how to’-vraag bezorgt hen echter wat problemen. Om de cirkel rond te maken, hoe kunnen hele supply chains opnieuw worden ontworpen? Hoe kunnen de bijbehorende operaties en logistiek worden veranderd? Circulariteit kan bedrijven niet alleen bereiken en dit is een essentiële vereiste. Uiteindelijk is circulariteit een systeembreed kenmerk dat van toepassing is op alle producten, diensten en bedrijfsmodellen. Dit onderzoeksproject bestudeert circulariteit vanuit een ecosysteemperspectief.

LINCIT – Transitioning to a Circular Business Ecosystem

Het project LINCIT (LINear to CIrcular Transition) richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzichten en tools voor het begeleiden van bedrijven met een lineaire supply chain naar een circulair bedrijfsecosysteem, en de bijbehorende logistieke en operationele processen te organiseren. Het project bestudeert de transitie naar een circulaire economie als kern van de duurzaamheidstransitie vanuit een ecosysteemperspectief. De projectopzet is op basis van een Living Lab met drie use case clusters: (1) herbruikbare verpakkingen en transportartikelen, (2) servitization en remanufacturing en (3) circulaire kunststoffen.

TU/e-onderzoeker Néomie Raassens leidt het onderzoek, gefinancierd door TKI Dinalog Topsector. Het consortium bestaat uit academische partners als TU/e OPAC groep, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Wageningen University & Research. Meer dan dertig industrie- en valorisatiepartners vervolledigen het team. Het project wordt ingebed in het ESCF Circular onderzoeksprogramma.