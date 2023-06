De CMEM biedt wetenschappers niet alleen een ongeëvenaarde resolutie – elektronenmicroscopen vergroten micrometer- en nanometerstructuren tot tien miljoen keer – het maakt ook een snelle visualisatie van complexe moleculen in hun natuurlijke omgeving mogelijk, die zich meestal in een verglaasde vloeibare fase bevindt. De bestudeerde monsters worden binnen een milliseconde ingevroren tot 183 graden onder nul, waarna ze in hun bevroren inheemse staat kunnen worden afgebeeld, waardoor wetenschappers een momentopname krijgen van de processen die op moleculair niveau plaatsvinden. Vervolgens maken de CMEM-microscopen en de reconstructiecomputers 3D-beelden. Deze 3D-beelden zijn cruciaal voor een beter begrip van eiwitcomplexen en de manier waarop ze functioneren.

Onderzoekers zullen het nieuwe lab gebruiken om te helpen bij het ontwerpen, ontwikkelen en begrijpen van nieuwe moleculen, materialen en processen voor toepassingen in de gezondheid, geneeskunde, de energietransitie en duurzaamheid. Het lab wordt niet alleen gebruikt door wetenschappers van de TU/e, maar ook door academische partners en industriële partijen.

Tijdens het openingssymposium ondertekenden de TU/e en Thermo Fisher een raamovereenkomst om hun bestaande onderzoekssamenwerking uit te breiden en samenwerking op alle wetenschapsgebieden van de TU/e mogelijk te maken. Het belangrijkste doel is om elektronenmicroscopie nog beter en sneller te maken. De partners zullen kennis uitwisselen en zijn van plan om nieuwe life sciences toepassingen te ontwikkelen, in het kader van bijvoorbeeld eiwitstructuuranalyse en nanomedicijnontwikkeling. Ook willen ze hogere doorvoeranalyses van nanodeeltjestopologie realiseren, wat erg belangrijk is voor nanogeneeskundeonderzoek.

Robert-Jan Smits, voorzitter College van Bestuur van de TU/e: “Ik ben erg trots op deze nieuwe topfaciliteit. Het biedt onze wetenschappers en onze partners toegang tot state-of-the-art elektronenmicroscopie, wat ons onderzoek in een breed scala van disciplines zal stimuleren. Ik ben dankbaar voor de gulle gift van DAF Trucks. Zonder dit hadden we dit geweldige nieuwe lab niet kunnen realiseren. Ik ben ook erg blij dat we onze onderzoeksbanden versterken met Thermo Fischer Scientific, een Fortune-500-bedrijf met een sterke R&D-aanwezigheid in de Brainport-regio. Deze uitgebreide samenwerking is in lijn met onze strategie om onze sterke samenwerking met de industrie uit te breiden en het zal enorme kansen bieden voor onze wetenschappers en voor onze studenten.”

Maurits Smits, Sr. Director of Research and Development en Site Manager van de Thermo Fisher faciliteit in Eindhoven: “We zijn vereerd om onze banden met de toonaangevende Technische Universiteit in de regio aan te halen. Door deze raamovereenkomst formeel te ondertekenen, gaan we een nieuwe “symbiotische” fase in onze relatie in waarin we kunnen profiteren van elkaars kerncompetenties en knowhow.”