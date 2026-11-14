Vier onderzoekers van de TU Delft hebben een prestigieuze ERC Synergy Grant ontvangen voor de ontwikkeling van schaalbare quantumprocessors op basis van spin-qubits. In het zesjarige onderzoeksproject UniQ combineren zij halfgeleidermaterialen, chiparchitecturen en geïntegreerde elektronica. Daarmee willen ze een belangrijk obstakel voor de industrialisatie van quantumcomputers aanpakken: het opschalen van het aantal qubits zonder dat de complexiteit van de besturing onbeheersbaar wordt.

Spin-qubits bieden perspectief voor de ontwikkeling van quantumcomputers omdat ze bijzonder klein zijn en aansluiten bij bestaande halfgeleidertechnologie. Daardoor kunnen in principe grote aantallen qubits op een chip worden geïntegreerd. De uitdaging ligt echter niet alleen in het produceren van meer qubits, maar vooral in het betrouwbaar aansturen en uitlezen ervan.

Bij huidige quantumexperimenten zijn vaak meerdere elektrische verbindingen per qubit nodig. Deze verbinden de quantumprocessor, die bij extreem lage temperaturen werkt, met externe besturings- en meetapparatuur. Naarmate het aantal qubits groeit, wordt deze infrastructuur steeds omvangrijker en moeilijker schaalbaar.

Elektronica integreren op de chip

Binnen UniQ werken Menno Veldhorst, Fabio Sebastiano, Giordano Scappucci en Lieven Vandersypen aan een geïntegreerde oplossing. Daarbij worden niet alleen de qubits zelf ontwikkeld, maar ook de materialen en elektronische schakelingen die nodig zijn om ze te besturen.

Sebastiano richt zich op compacte elektronica die bij extreem lage temperaturen kan functioneren. Door besturingsfuncties en signaalversterking dichter bij de qubits te brengen, moet het aantal externe verbindingen worden verminderd. Tegelijkertijd moet het energieverbruik beperkt blijven om ongewenste warmteontwikkeling te voorkomen.

Scappucci ontwikkelt hiervoor germaniumstructuren waarin zowel de qubits als de benodigde transistors kunnen functioneren. Een hoge materiaalzuiverheid en uniforme eigenschappen zijn essentieel om verstoringen te beperken en de reproduceerbaarheid te verbeteren.

‘Elke qubit die zich anders gedraagt, vraagt iets extra’s van het besturingssysteem’, zegt Scappucci. ‘Door het materiaal te verbeteren, veranderen we ook wat we erop kunnen bouwen.’

Minder qubits nodig voor foutcorrectie

Veldhorst onderzoekt nieuwe manieren om spin-qubits met spanningspulsen aan te sturen en binnen arrays te verplaatsen. Dat moet de onderlinge verbindingen tussen qubits verbeteren en tegelijkertijd ruimte vrijmaken voor geïntegreerde elektronica.

Een belangrijk doel is het realiseren van betrouwbare logische qubits. Daarvoor moeten meerdere fysieke qubits samenwerken om fouten in quantumberekeningen te corrigeren. Door de architectuur slimmer in te richten, hopen de onderzoekers het aantal benodigde fysieke qubits per logische qubit te verminderen.

Vandersypen leidt de experimenten waarin de verschillende technologieën op één chip worden samengebracht. Het uiteindelijke doel is een geïntegreerde chip met een grote array van spin-qubits, voorzien van elektronica voor signaalversterking en -routering.

Halfgeleiderexpertise als basis

De industriële relevantie van UniQ ligt in de gezamenlijke ontwikkeling van materialen, chiparchitectuur en elektronica. Door deze disciplines vanaf het begin op elkaar af te stemmen, willen de onderzoekers een reproduceerbare bouwsteen ontwikkelen die kan worden toegepast in toekomstige quantumprocessors.

Daarmee sluit het project aan bij de bestaande expertise van de halfgeleiderindustrie op het gebied van materiaalontwikkeling, chipfabricage en systeemintegratie. De stap van afzonderlijke werkende qubits naar geïntegreerde en schaalbare processors blijft echter een grote technologische uitdaging.

De ERC Synergy Grant geeft het Delftse onderzoeksteam zes jaar om deze aanpak te ontwikkelen en experimenteel te toetsen. Het project moet uiteindelijk bijdragen aan quantumchips waarop grote aantallen qubits betrouwbaar kunnen samenwerken.