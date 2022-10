De TU Delft staat voor de vierde keer op rij op een 21ste plek in de Engineering & Technology ranglijst van de Times Higher Education Subject Rankings 2023 die vandaag, 25 oktober, is gepubliceerd. Dit is voor een technische universiteit als de TU Delft de meest relevante categorie.

Verder is de 19e plek in Arts & Humanities opvallend. Bij THE vallen de volgende vakgebieden onder Arts & Humanities: art, performing arts, design, languages, literature, linguistics, history, philosophy, theology, architecture and archaeology. In de QS Subject Ranking behaalt de TU Delft ook topposities op de specifiekere architecture (2) en arts & design (13) vakgebieden.

De concurrentie binnen de ranglijsten wordt de laatste jaren steeds sterker gezien de opkomst van universiteiten in Zuidoost-Azië en de enorme investeringen die in andere westerse landen in onderwijs en wetenschap gedaan worden; in de VS vooral privaat, in Europa ook publiek.

THE Subject Rankings

De THE-rankings zijn een van de toonaangevende ranglijsten van universiteiten in de wereld. Elk van die lijsten heeft andere eigenschappen en gebruikt net een andere samenstelling van indicatoren. Jaarlijks brengt THE naast de World University Ranking aparte Subject Rankings uit. Dergelijke ranglijsten zijn voor universiteiten vooral van belang voor het aantrekken van internationaal talent, omdat ze door internationale studenten en wetenschappers veel geraadpleegd worden.

Methodologie

De subject rankings zijn opgebouwd uit dezelfde 13 indicatoren als de THE World University ranking die gegroepeerd worden in de hoofdonderdelen Teaching, Research, Citations, International outlook en Industry income. De weging van de indicatoren is aangepast om aan te sluiten bij de specifieke vakgebieden