De TU Delft is samen met partners betrokken bij 10 van de 18 voorstellen die zijn gehonoreerd. Behalve batterijtechnologie, 6G en groen staal gaat het onder meer om de ontwikkeling van innovatieve, circulaire hoogrendements zonnepanelen, het versnellen van de energietransitie in de maritieme sector en het stimuleren van de productie van biogrondstoffen. Het kabinet trekt voor alle projecten samen een bedrag uit van in totaal 4 miljard euro.

Versnellen transities stimuleren

Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van TU Delft is blij met het resultaat. “Als TU Delft willen wij de grote transities versnellen op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid. Radicale innovatie is daarbij nodig. De investeringen uit het Groeifonds maken het mogelijk samen met onze partners nog meer te versnellen op deze thema’s. Neem batterijen, die een sleutelrol vervullen in de energietransitie. Nederland kan hierdoor uitgroeien tot een belangrijke speler in batterijtechnologie. Dat zorgt er weer voor dat we onze technologische onafhankelijkheid vergroten en bij het realiseren van deze transities minder afhankelijk zijn van andere landen.”

Innovatie-ecosysteem Ook de toegekende projecten op het gebied van 6G, zonnepanelen, en de afvang en het hergebruik van CO2 als duurzame grondstof dragen hieraan bij. Op de TU Delft Campus, het innovatie-ecosysteem rond onze universiteit, werkt TU Delft intensief samen met al haar partners – bedrijven, startups, overheden en kennisinstellingen – om innovatie op deze thema’s te versnellen en zo bij te dragen aan een duurzame, klimaatadaptieve en circulaire samenleving.