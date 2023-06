In het centrum van Den Haag en ‘om de hoek’ bij de huidige Tweede Kamer opende de TU Delft voor het nieuwe strategische programma TU Delft | The Hague zijn nieuwe locatie in Den Haag. TU Delft | The Hague is ontworpen met als kerndoel de state-of-the-art engineering beter te betrekken bij de politiek en bestuurlijke afwegingen, beleidsvorming en uitvoering. Het programma TU Delft | The Hague heeft drie focusthema’s: Climate & Energy, Digitalisation and Safety & Security.

Kansen voor samenwerking Kansen voor samenwerking in de context van maatschappelijke opgaven liggen er op verschillende niveaus: lokaal met de gemeente Den Haag, regionaal in het kader van de groeiagenda Zuid-Holland, nationaal samen met de ministeries en adviesorganen in Den Haag en ook internationaal met verschillende internationale organisaties. En niet te vergeten is er ook de samenwerking met onze academische partners, zoals Universiteit Leiden, LDE, 4TU en De Haagse Hogeschool. Tim van der Hagen rector magnificus TU Delft: “Politiek, beleid en wetenschap worden gezamenlijk geconfronteerd met de uitdaging van een veranderend klimaat en het realiseren van transities op het gebied van energie, veiligheid en digitalisering. Deze plek symboliseert de samenwerking die we hierin zoeken”. Door de landelijke vraag naar ingenieurs, die onverminderd hoog is, is er een nieuwe groei- en multi-campusstrategie van de TU Delft in ontwikkeling. De opening van de Haagse vestiging biedt mogelijkheden voor deze strategie.