Tuinbouwrobotica en -automatiseringsbedrijf ISO Horta en TTA, wereldwijd marktleider op het gebied van hightech automatiseringsoplossingen voor de tuinbouwsector, gaan samen verder onder de naam TTA-ISO. Dat maakten de beide bedrijven onlangs bekend.

‘Door TTA en ISO samen te brengen, kunnen we voldoen aan de toenemende vraag naar innovatieve automatisering’, zegt Jan Bakker, ceo van TTA uit Bleskensgraaf. ‘Automatisering is de toekomst van de tuinbouw en TTA-ISO is een van de voorlopers van deze beweging. Onze gecombineerde expertise helpt telers wereldwijd om hun productiviteit te verhogen, opbrengsten te verbeteren en duurzamer te telen.’

Deze fusie richt zich onder meer op het samenbrengen van r&d-capaciteiten, het versnellen van automatiseringsoplossingen naar de markt en het bieden van een breder scala aan producten en diensten aan klanten. Dankzij een grotere innovatiecapaciteit kan TTA-ISO maatwerkoplossingen bieden die perfect aansluiten op de unieke behoeften van klanten.

Volgens Martin Maasland, ceo van ISO-Horta uit Gameren, biedt de fusie diverse voordelen voor beide partijen. ‘We versterken elkaar niet alleen op technologisch vlak, maar kunnen nu ook de kennis en expertise van beide partijen delen en gezamenlijk aan een roadmap gaan werken. Hierdoor kunnen we een kortere time-to-market voor onze automatiseringsoplossingen realiseren. Bovendien zijn onze producten en diensten aanvullend op elkaar, zodat wij onze klanten nog bredere oplossingen kunnen aanbieden voor hun robotica- en automatiseringsvraagstukken. Daarnaast wordt onze geografische dekking groter, omdat we tot nu toe allebei in andere delen van de wereld actief waren.’

De internationale tuinbouwmarkt breidt wereldwijd snel uit. Hoewel deze groei volop kansen biedt voor het bedrijfsleven, staat de sector ook voor urgente uitdagingen, zoals een tekort aan arbeidskrachten, strengere duurzaamheidsvoorschriften en stijgende kwaliteitsnormen. Door hun complementaire expertise te combineren, is TTA-ISO beter in staat om geavanceerde automatiseringsoplossingen te leveren. Denk daarbij onder meer aan AI en robotica, die telers wereldwijd zullen helpen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en verder te groeien.

Het bedrijf voorziet een veelbelovende toekomst voor de tuinbouw, met een jaarlijkse sectorgroei die wordt geprojecteerd op 8 tot 10 procent. Met zijn innovatieve technologie en AI-gestuurde visionoplossingen, richt TTA-ISO zich onder meer op uitbreiding in Amerika, het Midden-Oosten en Oceanië. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden verkend in wereldwijde voedselmarkten en in de bosbouw. Deze fusie wordt gesteund door Rabobank en andere bestaande aandeelhouders, die aangeven volop vertrouwen te hebben in de visie en afstemming van beide organisaties.