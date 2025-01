ISO Horti, een specialist in tuinbouwrobotica en automatisering, en TTA, experts in verplant- en sorteeroplossingen fuseren. Dit partnerschap, dat opereert onder de naam TTA-ISO, speelt rechtstreeks in op de groeiende vraag naar automatisering in de wereldwijde tuinbouw en voedselproductie.

Wereldwijde vraag

De internationale tuinbouwmarkt breidt zich wereldwijd snel uit. Hoewel deze groei volop kansen biedt, staat de sector ook voor urgente uitdagingen zoals tekorten aan arbeidskrachten, strenge duurzaamheidsregelgeving en stijgende kwaliteitsnormen. Door hun complementaire expertise te combineren, is TTA-ISO beter toegerust om geavanceerde automatiseringsoplossingen te leveren, waaronder AI en robotica, die telers wereldwijd zullen helpen zich aan te passen en te bloeien.

Nieuwe markten, sterke groeivooruitzichten

TTA-ISO ziet een veelbelovende toekomst voor de tuinbouw, met een verwachte jaarlijkse groei van de sector van 8-10%. Door gebruik te maken van hun innovatieve technologie en AI-gestuurde visieoplossingen, richten ze zich op uitbreiding in Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Oceanië, terwijl ze kansen verkennen in de wereldwijde voedselmarkten en de koolstof- en vezelindustrie.

Uniforme R&D- en innovatiecapaciteit

Deze fusie richt zich op het samenbrengen van R&D-middelen, het versnellen van automatiseringen op de markt en het aanbieden van een breder scala aan producten en diensten aan klanten. Een groter innovatievermogen zal de weg vrijmaken voor op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de unieke behoeften van de klant.

Martin Maasland, CEO van ISO: “Deze fusie stelt ons in staat om onze klanten te helpen grenzen te verleggen, hun activiteiten te transformeren en het buitengewone te bereiken. Door hun processen te optimaliseren en een efficiënter gebruik van hulpbronnen mogelijk te maken, verminderen we afval en de impact op het milieu – van vitaal belang voor de toekomst van de sector en een krachtige kans om de tuinbouw wereldwijd vorm te geven.

Jan Bakker, CEO van TTA: “Door TTA en ISO samen te brengen, kunnen we voldoen aan de sterke vraag naar innovatieve automatisering. Automatisering is de toekomst van de tuinbouw en TTA-ISO loopt voorop in deze beweging. Onze gecombineerde expertise helpt telers wereldwijd de productiviteit te verhogen, de opbrengst te verbeteren en duurzamer te telen.”

Gesteund door Rabobank en aandeelhouders

Deze fusie wordt gesteund door Rabobank en bestaande aandeelhouders, wat hun vertrouwen in de visie en afstemming van beide organisaties benadrukt. Hun steun onderstreept het vertrouwen in het groei- en succespotentieel van TTA-ISO.

Geworteld in Nederlandse innovatie en ondersteund door een wereldwijd team, is TTA-ISO klaar om het wereldwijde tuinbouw- en voedselproductielandschap opnieuw te definiëren, automatiseringsoplossingen met een hoge impact te leveren en nieuwe normen te stellen voor een efficiëntere, duurzamere toekomst.