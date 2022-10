TSMC presteert boven verwachting, ook al verliest semicon momentum door handelsconflict

Na het nieuws dat TSMC sterke Q3 2022 resultaten rapporteerde; Josep Bori, Thematic Research Director bij GlobalData, stelt tegenover Semiconcutor Digest: “De sterke Q3 2022-resultaten van TSMC zouden het de bijnaam ‘last man standing’ kunnen opleveren gezien de huidige sectorachtergrond. Van de winstwaarschuwingen van Intel en Nvidia tot de meer recente negatieve vooruitzichten van Samsung, AMD, Kioxia en Micron is het duidelijk dat de vraag naar halfgeleiders aan kracht verliest. Toch slaagde TSMC erin groei te realiseren en vooruitzichten te bieden die boven de marktverwachtingen liggen.

“Ondanks de waarschuwingen van het management voor een afzwakkende vraag op de eindmarkt en de voortdurende voorraadaanpassingen van klanten, blijft het bedrijf structureel zeer goed gepositioneerd. Zijn geavanceerde technologieën (d.w.z. 5- en 7-nanometer nodes) waren goed voor 54% van de totale wafer-inkomsten, tegenover 51% vorig kwartaal. Dit leiderschap in productietechnologie plaatst TSMC vooraan in de strategie voor kunstmatige intelligentie (AI) van elk land, aangezien geavanceerde AI-chips dit miniaturisatieniveau vereisen.

Strengere exportbeperkingen

“Beleggers zijn bezorgd over de afzwakking van de vraag naar chips na de COVID, omdat we waarschijnlijk in een wereldwijde recessie terechtkomen Maar het escalerende handelsconflict tussen de VS en China heeft mogelijk meer impact. Vandaag zal de aandacht waarschijnlijk uitgaan naar de solide resultaten van TSMC, maar de fundamentele vraag voor de komende maanden is hoe bedrijven als TSMC, Samsung en ASML zullen reageren op de strengere beperkingen op de export van geavanceerde chips en tools naar China die afgelopen vrijdag werden aangekondigd. Neutraal blijven zal steeds moeilijker worden voor bedrijven die gevestigd zijn in Taiwan, Korea, Nederland of Japan, ondanks de aanzienlijke economische kosten om dat niet te doen.

“Zoals de opflakkering van de geopolitieke spanning begin augustus na het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan aantoonde, overstijgt het Amerikaanse exportverbod op chiptechnologie de halfgeleiderindustrie. Volgens GlobalData gaat het om de dominantie van AI, die ten grondslag ligt aan wat velen de 5e industriële revolutie noemen, en uiteindelijk om het wereldwijde economische leiderschap in de komende decennia.

“Het nieuwste rapport van GlobalData, “Artificial Intelligence (AI) Chips – Thematic Research”, voorspelt dat de versnelde toepassing van AI in commerciële en militaire toepassingen de wereldwijde omzet van AI-chips zal opdrijven van 12 miljard dollar in 2021 tot 130 miljard dollar in 2030, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 30%.”