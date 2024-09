Cadence werkt samen met TSMC om de productiviteit te verbeteren en de productprestaties te optimaliseren voor AI-gestuurde geavanceerde knooppuntontwerpen en 3D-IC’s. De snelle acceptatie van AI-toepassingen heeft geleid tot een ongekende vraag naar geavanceerde siliciumoplossingen die in staat zijn om kolossale datasets en berekeningen te verwerken. TSMC en Cadence stellen klanten samen in staat om de time-to-market te versnellen en tegelijkertijd de prestaties te verbeteren.

TSMC heeft de toonaangevende digitale en aangepaste ontwerpstromen van Cadence gecertificeerd voor implementatie en ondertekening van TSMC’s nieuwste N3- en N2P-procestechnologieën. Als langdurige partners voor co-optimalisatie van ontwerptechnologie (DTCO) zetten TSMC en Cadence die traditie voort door samen te werken om het vermogen, de prestaties en het gebied (PPA) op de A16 te optimaliseren, door EDA-functies toe te voegen om geavanceerde functies zoals routering aan de achterkant mogelijk te maken.

Cadence en TSMC werken ook samen aan Cadence.AI om de volgende generatie digitale en analoge ontwerpautomatisering te stimuleren, gevoed door AI, en toonaangevende productiviteit en kwaliteit van de resultaten te leveren. Cadence. AI is een chip-to-systems AI-platform dat alle aspecten van ontwerp en verificatie omvat. De samenwerking tussen TSMC en Cadence is gericht op drie hoofddomeinen:

De Cadans Cerebrus ® ™ Intelligente chipverkenner past AI toe op digitaal ontwerp om samen te komen op de optimale PPA.

Intelligente chipverkenner past AI toe op digitaal ontwerp om samen te komen op de optimale PPA. Het Cadence Joint Enterprise Data and AI (JedAI) Platform maakt gebruik van generatieve AI voor ontwerp, debug en analyse, en helpt bij PPA-analyse.

Cadans Virtuoze studio ® maakt het mogelijk om verouderde aangepaste en analoge ontwerpen te migreren naar moderne knooppunten en voert circuitoptimalisatie en high-sigma Monte Carlo-analyse uit.

De Cadans Integriteit ™ 3D-IC-platform is een toonaangevende exploratieoplossing op systeemniveau en een single-vendor platform dat verpakking, analoge en digitale implementatie verenigt, waardoor efficiënt 3D-IC-ontwerp mogelijk wordt. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor innovatie door de nieuwste 3Dblox-functies en -constructies te ondersteunen. Om de ultra-high-density interconnect in TSMC 3DFabric mogelijk te maken ™ technologieën, TSMC en Cadence werken samen aan een substraatrouter met hoge capaciteit van de volgende generatie voor die-to-die- en die-to-substraatverbindingen.

Multifysische analyses en optimalisatie is een cruciale dimensie van succes voor 3D-IC-technologieën. TSMC en Cadence werken samen om warpage/stress-analyse voor TSMC 3DFabric mogelijk te maken, naast elektrische/thermische analyse, en Cadans Celsius ™ Studio De resultaten van de warpage/stress-analyse van de simulatie zijn gevalideerd. Thermische en spanningsinvloeden op stroom/IR/STA worden ook ingeschakeld en geverifieerd binnen het Cadence Integrity 3D-IC-platform voor TSMC 3DFabric.

De onverzadigbare honger van de AI-fabrieken naar gegevens verhoogt de vereisten voor onderlinge verbindingen en duwt de machtsenveloppen. Cadence heeft een breed portfolio van kritieke IP voor het efficiënt verplaatsen van gegevens tussen chiplets en tussen datacenters, waaronder Universele Chiplet Interconnect Express ™ (UCIe ™ ) 1.0 , PCI Express (PCIe) 6.0 ®® en ‘s werelds eerste in silicium bewezen GDDR7 op TSMC N3, met een snelheid van 32 Gbps, wat de beste prijs/prestatie biedt voor AI-interfaces in zowel datacenters als netwerkranden. Om de groeiende communicatie-uitdagingen tussen deze chips aan te pakken, ondersteunen Cadence-oplossingen voor siliciumfotonica ontwerpondersteuning TSMC’s Compact Universal Photonic Engine (COUPE).

TSMC en Cadence werken samen met de leiders in de auto-industrie. Naarmate het siliciumgehalte in de huidige auto-ontwerpen blijft groeien, is de ontwikkeling van IP voor huidige en toekomstige procesknooppunten, zoals TSMC N5A en later N3A, nog belangrijker.

TSMC en Cadence hebben ook samengewerkt om de nauwkeurigheid en schaalbaarheid te demonstreren die worden geboden door Cadence’s front-to-backend chipontwerpstromen op de cloud voor de geavanceerde procesknooppunten van TSMC. Door deze samenwerking kunnen wederzijdse klanten ontwerpschema’s verkorten door gebruik te maken van het brede scala aan cloudoplossingen van Cadence.

“TSMC en Cadence hebben een langdurige, succesvolle samenwerking die de ontwerpen van de wereld omzet in siliciumrealiteit”, zegt Chin-Chi Teng, senior vice-president en algemeen directeur van de Digital & Signoff Group bij Cadence. “Samen brengen we een revolutie teweeg in de toekomst van siliciumontwerp met AI-aangedreven EDA-software, mogelijk gemaakt voor de nieuwste procestechnologieën van TSMC. Onze voortdurende samenwerking aan innovatieve oplossingen voor technologieën van de volgende generatie, zoals TSMC, A16 en 3Dblox, maakt de weg vrij voor de AI-fabrieken van morgen.”

“In samenwerking met Cadence hebben we met succes AI-geoptimaliseerde ontwerpstromen mogelijk gemaakt voor TSMC’s N2-technologie en stimuleren we vooruitgang in 3D-IC-ontwerp”, zegt Dan Kochpatcharin, hoofd van de Ecosystem and Alliance Management Division bij TSMC. “Dit markeert een belangrijke sprong voorwaarts in digitale en op maat gemaakte oplossingen, en maakt de weg vrij voor de technologische innovaties die de AI-infrastructuur zullen aandrijven.”

Cadence is een cruciale leider op het gebied van het ontwerpen van elektronische systemen, voortbouwend op meer dan 30 jaar expertise op het gebied van computationele software. Het bedrijf past zijn onderliggende Intelligent System Design-strategie toe om software, hardware en IP te leveren die ontwerpconcepten omzetten in realiteit. Klanten van Cadence zijn ‘s werelds meest innovatieve bedrijven en leveren buitengewone elektronische producten, van chips tot borden tot complete systemen voor de meest dynamische markttoepassingen, waaronder hyperscale computing, 5G-communicatie, automotive, mobiel, lucht- en ruimtevaart, consumenten, industrie en gezondheidszorg. Al 10 jaar op rij heeft het tijdschrift Fortune Cadence uitgeroepen tot een van de 100 beste bedrijven om voor te werken. Ga voor meer informatie naar .