TSMC is van plan om de Amerikaanse investeringen in de productie van geavanceerde halfgeleiders met $ 100 miljard te verhogen met drie nieuwe fabrieken, twee geavanceerde verpakkingsfaciliteiten en een R&D-centrum toegevoegd aan de Amerikaanse plannen.

TSMC heeft vandaag zijn voornemen aangekondigd om zijn investering in de productie van geavanceerde halfgeleiders in de Verenigde Staten met nog eens $ 100 miljard uit te breiden. Voortbouwend op de lopende investering van $ 65 miljard van het bedrijf in zijn geavanceerde halfgeleiderproductieactiviteiten in Phoenix, Arizona, zal de totale investering van TSMC in de VS naar verwachting $ 165 miljard bedragen. De uitbreiding omvat plannen voor drie nieuwe productiefabrieken, twee geavanceerde verpakkingsfaciliteiten en een groot R&D-teamcentrum, waardoor dit project de grootste directe buitenlandse investering in de geschiedenis van de VS wordt.

Door deze uitbreiding verwacht TSMC honderden miljarden dollars aan halfgeleiderwaarde te creëren voor AI en andere geavanceerde toepassingen. De uitgebreide investering van TSMC zal naar verwachting de komende vier jaar 40.000 banen in de bouw ondersteunen en tienduizenden goedbetaalde, hightech banen creëren in geavanceerde chipproductie en R&D. Verwacht wordt ook dat het in het komende decennium meer dan $ 200 miljard aan indirecte economische output zal genereren in Arizona en in de Verenigde Staten. Deze stap onderstreept de toewijding van TSMC om zijn klanten te ondersteunen, waaronder Amerika’s toonaangevende AI- en technologie-innovatiebedrijven zoals Apple, NVIDIA, AMD, Broadcom en Qualcomm.

“In 2020 zijn we, dankzij de visie en steun van president Trump, begonnen aan onze reis om geavanceerde chipproductie in de Verenigde Staten op te zetten. Deze visie is nu een realiteit”, aldus TSMC-voorzitter en CEO Dr. C.C. Wei. “AI geeft ons dagelijks leven een nieuwe vorm en halfgeleidertechnologie vormt de basis voor nieuwe mogelijkheden en toepassingen. Met het succes van onze eerste fabriek in Arizona, samen met de nodige overheidssteun en sterke klantpartnerschappen, zijn we van plan onze investering in de productie van halfgeleiders in de VS met nog eens $ 100 miljard uit te breiden, waardoor onze totale geplande investering op $ 165 miljard komt.”

De fabriek van TSMC in Arizona heeft momenteel meer dan 3.000 mensen in dienst op 1.100 hectare grond in Arizona. De site is sinds eind 2024 in volumeproductie. Deze uitbreiding zal een cruciale rol spelen bij het versterken van het Amerikaanse halfgeleiderecosysteem door de Amerikaanse productie van geavanceerde halfgeleidertechnologie te verhogen. Het zal ook de binnenlandse AI-toeleveringsketen voltooien met TSMC’s eerste Amerikaanse investeringen in geavanceerde verpakkingen.

In de Verenigde Staten exploiteert TSMC, naast de nieuwste productielocatie in Phoenix, een fabriek in Camas, Washington, en ontwerpservicecentra in Austin, Texas en San Jose, Californië.