TSMC heeft aangekondigd dat het Amerikaanse ministerie van Handel en TSMC Arizona een niet-bindend voorlopig memorandum van voorwaarden (PMT) hebben ondertekend voor maximaal US $ 6,6 miljard aan directe financiering in het kader van de CHIPS and Science Act. TSMC kondigde ook plannen aan om een derde fabriek te bouwen bij TSMC Arizona om te voldoen aan de sterke vraag van klanten door gebruik te maken van de meest geavanceerde halfgeleiderprocestechnologie in de Verenigde Staten.

Terwijl het bedrijf vooruitgang boekt bij de voltooiing van zijn eerste fabriek en doorgaat met de bouw van zijn tweede fabriek bij zijn dochteronderneming in Arizona, brengt de derde fabriek de totale kapitaaluitgaven van TSMC voor de locatie in Phoenix, Arizona op meer dan US $ 65 miljard, waardoor de site de grootste buitenlandse directe investering in de geschiedenis van Arizona is, en de grootste buitenlandse directe investeringen in een greenfield-project in de geschiedenis van de VS.

“De CHIPS and Science Act biedt TSMC de mogelijkheid om deze ongekende investering te doen en onze foundryservice van de meest geavanceerde productietechnologieën in de Verenigde Staten aan te bieden”, aldus TSMC-voorzitter Dr. Mark Liu. “Onze activiteiten in de VS stellen ons in staat om onze Amerikaanse klanten, waaronder verschillende van ‘s werelds toonaangevende technologiebedrijven, beter te ondersteunen. Onze activiteiten in de VS zullen ook ons vermogen uitbreiden om toekomstige ontwikkelingen op het gebied van halfgeleidertechnologie te pionieren.”

“We zijn vereerd om onze klanten te ondersteunen die pioniers zijn geweest op het gebied van mobiele, kunstmatige intelligentie en high-performance computing, of het nu gaat om chipontwerp, hardwaresystemen of software, algoritmen en grote taalmodellen”, aldus TSMC CEO Dr. C.C. Wei. “Zij zijn de innovators die de vraag naar het meest geavanceerde silicium stimuleren dat TSMC kan leveren. Als hun foundrypartner zullen we hen helpen hun innovaties te ontketenen door de capaciteit voor geavanceerde technologie te vergroten via TSMC Arizona. We zijn enthousiast over de vooruitgang van onze locatie in Arizona tot nu toe en zijn toegewijd aan het succes op lange termijn.”

De drie fabrieken van TSMC Arizona zullen naar verwachting ongeveer 6,000 directe hightech, hoogbetaalde banen creëren, waardoor een personeelsbestand wordt opgebouwd dat zal helpen bij het ondersteunen van een levendig en concurrerend wereldwijd halfgeleiderecosysteem dat toonaangevende Amerikaanse bedrijven in staat stelt toegang te krijgen tot in eigen land vervaardigde, geavanceerde halfgeleiderproducten naast een halfgeleidergieterij van wereldklasse. Volgens een analyse van de Greater Phoenix Economic Council zal deze verhoogde investering in drie fabrieken meer dan 20.000 geaccumuleerde unieke banen in de bouw opleveren en tienduizenden indirecte banen bij leveranciers en consumenten.

De eerste fabriek van TSMC Arizona ligt op schema om in de eerste helft van 2025 met de productie te beginnen met behulp van 4nm-technologie. De tweede fabriek zal ‘s werelds meest geavanceerde 2nm-procestechnologie produceren met nanosheet-transistors van de volgende generatie, naast de eerder aangekondigde 3nm-technologie, waarvan de productie in 2028 begint. De derde fabriek zal chips produceren met behulp van 2nm of meer geavanceerde processen, waarbij de productie tegen het einde van het decennium begint. Elk van de drie fabs zal, net als alle geavanceerde fabs van TSMC, een cleanroomruimte hebben die ongeveer twee keer zo groot is als een industriestandaard logische fab.

TSMC beoefent groene productie en streeft ernaar te dienen als een wereldwijde standaard voor milieuvriendelijke bedrijven met constante innovaties op het gebied van energie-efficiëntie, waterbesparing, afvalbeheer en beheersing van luchtverontreiniging. De fabrieken van TSMC Arizona zijn ontworpen en gebouwd met dezelfde wereldwijde visie en streven naar een waterrecyclingpercentage van 90%. Het bedrijf is begonnen met de ontwerpfase van de bouw van een industriële waterterugwinningsinstallatie met als ontwerpdoel het bereiken van “bijna nul vloeistoflozing”, waarbij bijna elke druppel water terug in de faciliteit wordt gebracht.