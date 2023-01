“Een tijdje terug hebben we een proces ontwikkeld dat het mogelijk maakt om verschillende metalen koud te bewerken. Deze toepassing maakt het mogelijk om koppelingen te maken van bijvoorbeeld loodvrij messing, op een veel milieuvriendelijker manier dan met de normale methode. We hebben veel kennis over innovatie en product- en machineontwikkeling; we zijn een echte R&D-groep.” Maikel Mesak werkt bij TSG Group en is manager van de Brightlands Chemelot Campus site. In gesprek met Brightlands Chemelot Campus News geeft hij aan dat de site de perfecte plek voor hen is: “Ik word hier omringd door startups die allemaal gerund worden door ondernemers met een visie op een nieuw product of materiaal; dat zijn onze potentiële klanten. Ook de faciliteiten op de campus zijn erg waardevol voor ons.”

Wat doet TSG Group?

“We zijn vooral actief in machinebouw en productontwikkeling, en al onze projecten zijn klantspecifiek en one of a kind. De meeste van onze 103 medewerkers werken op het hoofdkantoor in Eindhoven. Op de vestiging in Geleen werken nu 12 mensen, maar we blijven groeien! We zitten hier sinds 2020 en zijn eigenlijk een verlengstuk van het hoofdkantoor in Eindhoven, maar dan met een focus op de Euregio: Limburg, België en Duitsland.

“Wij specificeren, ontwikkelen en assembleren deze klantspecifieke machines en prototypes en zijn in staat om kleine batches te produceren. Er zijn veel startups op de campus die op termijn materialen moeten gaan toepassen in hun bedrijf. Wij kunnen hen helpen wanneer dat nodig is, wanneer zij van hun materiaal een product willen maken dat vervolgens geproduceerd moet worden. We hebben ook verschillende klanten die niet op de campus gevestigd zijn.’

Scope

“Onze scope loopt van specificatie tot levering. Die specificatie maken we op basis van wat we in een gesprek over de klant te weten komen, werkend vanuit hun probleem of behoefte. De oplossing zit vaak in innovatie, automatisering, machines of producten; we ontwikkelen concepten die uiteindelijk altijd gebouwd moeten worden. We begeleiden startups nog niet vanaf dag één. We kunnen ze alleen helpen een gevalideerd materiaal of product verder uit te bouwen in de vorm van een product, productiemethode of machine.”