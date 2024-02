Link magazine is niet de enige jubilaris. Ook bij Trumpf hadden ze eerder dit jaar wat te vieren. En dat met zelfs twee jubilea: het moederbedrijf is 100 jaar oud, de Nederlandse divisie bestaat 70 jaar. Een mooi moment om met Menko Eisma, directeur van Trumpf Nederland, terug te blikken. En vooruit te kijken, naar een markt die zo snel verandert. ‘De ooit zo strikte scheiding tussen klant en leverancier vervaagt steeds meer.’

‘Het eindigt niet met ons jubileum, we moeten vooral door’

Natuurlijk hadden ze dit jaar bij Trumpf Nederland zo hun activiteiten voor het dubbele jubileum. Met daarbij de nadruk op het feest afgelopen zomer. Eisma kijkt er met een goed gevoel op terug. ‘100 jaar is mooi. En ook op die 70 jaar zijn we trots. Toch hebben we het bescheiden gevierd. Dat past bij ons. Bovendien is een jubileum niet meer dan een getal. Hier eindigt het niet, we moeten vooral door.’

Ondernemerschap betaalt zich uit

Eisma blikt eerst maar eens terug op de afgelopen jaren. Hij maakte er veel van mee, nadat hij 26 jaar geleden als verkoper startte bij Trumpf Nederland. ‘Verkopen we tegenwoordig een proces, toen waren dat nog sec de machines, met zo af en toe een softwarepakketje. Een heel verschil met nu. Inmiddels draait alles om de software, de machine is niet langer leidend.’

‘Nieuwe mensen aantrekken is belangrijk, maar houd de achterdeur dicht’

En nog een verschil: Trumpf Nederland telde een kwart eeuw geleden nog zo’n vijftien tot twintig medewerkers, inmiddels zijn het er meer dan 250. ‘Vooral de afgelopen jaren zat de groei er stevig in. Dat heeft alles te maken met de investeringen vanuit Duitsland. Het geloof in de semiconindustrie is sterk, ons bedrijf durft risico’s te nemen voor met name de eigen lasertechnologie. Dat ondernemerschap betaalt zich uit, met een dominante rol bij de ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld EUV-lithografie.’

Oog voor de mensen

Om die leidende rol te behouden kan Trumpf simpelweg niet achterover leunen, stelt Eisma. Verdere ontwikkeling van de eigen technologie speelt volgens hem een cruciale rol. En vergeet bovendien niet: uiteindelijk maken mensen nog altijd het verschil. ‘Het is het beste advies dat ik ooit kreeg. En het geldt met de krappe arbeidsmarkt van nu meer dan ooit. Houd oog voor je mensen, investeer in hun toekomst. Nieuwe mensen aantrekken is belangrijk, maar houd de achterdeur dicht.’

Gesproken over die krappe arbeidsmarkt: met enkel het aanbod binnen Nederland redde Trumpf het niet meer. Dus telt de Nederlandse divisie inmiddels maar liefst 28 verschillende nationaliteiten, waardoor Engels inmiddels de voertaal is binnen het managementteam. Zeker, dat was wennen, zegt Eisma. ‘Maar we moesten wel. We bereiden ons voor, de wereld verandert alsmaar sneller.’

Grens klant en supplier vervaagt

Werpt Eisma een blik vooruit, dan is daar allereerst de impact van de energietransitie. Niet alleen in maatschappelijk opzicht, maar zeker ook qua investeringen door bedrijven. ‘Hoe energiezuinig is bijvoorbeeld een machine? Wat valt er te besparen? En los daarvan, wil een bedrijf überhaupt nog wel investeren, of wordt het uitbesteden? Ik verwacht dat bedrijven zich steeds meer afvragen wat hun toegevoegde waarde is, het bepalen van de kerncompetenties wordt cruciaal.’

Kijk alleen al naar de dynamiek op de financiële markt, zegt Eisma. ‘Rentes stijgen, met de inflatie gaat het hard. Dat maakt grote investeringen lastiger. Waardoor partijen elkaar opzoeken om samen risico’s te dragen, en de ooit zo strikte scheiding tussen klant en leverancier steeds meer vervaagt. Ik verwacht dan ook veel meer partnerships, met modellen volgens pay-per-use. Als Trumpf hebben we daaraan bij te dragen. Niet alleen met onze technologie, maar ook met services zoals predictive maintenance. We zetten breed in.’

Covid-generatie bereiken

Tot slot, stelt Eisma, zou in de toekomst ook meer aandacht moeten zijn voor de Covid-generatie. ‘De lockdowns hebben hun impact gehad op concentratie en discipline. Dat is zonde, vooral voor de jongeren zelf. Ik vind daarom dat we ze moeten ondersteunen bij een nieuwe mindset. En daarbij als bedrijven de handen ineenslaan met overheid en onderwijs. Dit is een gemeenschappelijk vraagstuk, dat moeten we niet laten versloffen.’