Met een truck door smalle wegen of drukke straten vol geparkeerde auto’s manoeuvreren is een forse uitdaging. In samenwerking met leverancier DAF Trucks en truckmodificatiespecialist ESTEPE brengt Truckland een speciale versie van de DAF LF op de markt: een zogeheten DAF LF smalspoor van 2,20 meter breed en een GVW tot 29,5 ton, ofwel de DAF LF 2.2. Dit voertuig is aanzienlijk smaller dan de standaard LF, wat het voertuig bij uitstek geschikt maakt voor gebruik in de binnensteden.

“De smalspoor is nog steeds op en top DAF LF, maar het voertuig is ruim tien procent versmald en meet nu 2,20 meter in de breedte in plaats van 2,50 meter. De spatschermen zijn smaller en de opstap is dichter onder de cabine gemonteerd. Ook zijn alle assen 2,20 meter breed en zijn de chassiscomponenten binnen 2,20 meter breedte gepositioneerd. Een smallere truck maakt een groot verschil. Het maakt het leven van chauffeurs die vooral in stedelijke gebieden rijden, een stuk makkelijker, denk aan bestuurders van huisvuil voertuigen”, vertelt Ralph Spanjaard, accountmanager Speciale Projecten bij Truckland.

Twee jaar geleden zijn volgens Spanjaard de eerste stappen richting de aangepaste DAF gezet. “Vanuit de markt hoorden we dat er nog steeds veel interesse was in een versmalde truck. Daardoor besloten we werk te maken van de ontwikkeling. De gemeente Amsterdam was de eerste partij die concrete belangstelling kenbaar maakte, maar ook één van onze verhuurpartners Flex Rent toonde interesse.”

“Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een partner die ons kon helpen bij de modificatie van de trucks. Dat is ESTEPE geworden. Mede dankzij de ruime ervaring die we hebben opgedaan in het verleden, is ESTEPE een logische keuze. We hebben samen met ESTEPE ook al veel andere types van de DAF LF gebouwd. Namelijk de DAF LF FAG, met gestuurde voorloopas en LF FAN, met gestuurde naloopas. Deze hebben echter een breedte van 2,35 meter en een maximum voertuiggewicht van 22.5 ton.”

De DAF LF 2.2 is het gevolg van een hechte samenwerking tussen DAF Trucks, Truckland en ESTEPE. Spanjaard: “De klant bestelt bij ons. Wij plaatsen vervolgens de order bij DAF, waarna het voertuig rechtstreeks vanaf de fabriek bij ESTEPE geleverd wordt voor de modificaties. Nadat zij – en eventueel andere opbouwers – hun werk hebben gedaan, zorgen wij samen met ESTEPE dat de benodigde goedkeuringen en certificaten in orde zijn en de RDW-keuring uitgevoerd kan worden. Hierna wordt het voertuig aan de klant afgeleverd.”

Volgens ESTEPE-directeur Dort-Jan van Boxtel is deze ontwikkeling het resultaat van goed luisteren naar wat de klant nodig heeft. “In verschillende marktsegmenten zijn er specifieke wensen en voldoen standaard trucks niet. Door modificaties aan te brengen, kunnen wij een voertuig perfect geschikt maken voor zijn taak. In dit geval gaat het om een versmalling, maar we kunnen ook bijvoorbeeld de cabines, chassis-layout of asconfiguratie aanpassen. Dit alles met behoud van de eigenschappen die het merk en model kenmerken. Een DAF blijft ook na ons werk een DAF. DAF Trucks verleent ons uitdrukkelijk toestemming om een voertuig aan te passen en helpt ons zelfs waar mogelijk.”

De smallere DAF LF is volgens ESTEPE geschikt voor legio toepassingen. “Als afval inzamelwagen, maar bijvoorbeeld ook als brandweerladderwagen, betonmixer, kipper of als tankwagen om cafés met bier te bevoorraden. Dit voertuig combineert de beste eigenschappen van een truck en een bestelwagen: een zeer hoog laadvermogen en een ongekende wendbaarheid.”