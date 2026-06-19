Bij productontwikkelingsbedrijf TRICAS uit Zwolle draait innovatie om meer dan techniek alleen. Mechanica, elektronica en software worden vanaf de eerste ontwerpfase gecombineerd om complexe producten sneller en slimmer te ontwikkelen. Die unieke multidisciplinaire aanpak met flexibele teams vormt volgens medeoprichter Dennis Freie de basis van het succes van TRICAS.

‘Vrijwel ieder product krijgt tegenwoordig intelligentie mee’, vertelt Freie. ‘Daarom vinden wij dat je disciplines niet los van elkaar moet organiseren, maar juist vanaf dag één moet laten samenwerken. Alleen zo kun je echt geïntegreerde producten ontwikkelen.’

TRICAS werd ruim 26 jaar geleden opgericht door drie vrienden vanuit hun opleiding werktuigbouwkunde. Waar het bedrijf aanvankelijk vooral mechanisch georiënteerd was, groeide het in de loop der jaren uit tot een brede ontwikkelpartner voor complexe technische vraagstukken. Door disciplines gelijktijdig te laten samenwerken, snel prototypes te bouwen en continu te valideren, werkt TRICAS in korte innovatiecycli.

Inmiddels werkt TRICAS aan uiteenlopende projecten, variërend van slimme medicijndispensers en mestrobotica tot handheld toepassingen met geavanceerde sensoriek.

Ondanks die diversiteit ziet Freie een duidelijke rode draad. ‘We ontwikkelen vrijwel altijd producten waarin slimme functionaliteit samenkomt met complexe techniek. Daar ligt onze kracht.’ Om die innovaties mogelijk te maken, heeft TRICAS een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde partners opgebouwd. Dat ecosysteem reikt verder dan Nederland alleen. ‘We werken veel samen met kleinere specialistische partijen in heel Europa’, zegt Freie. ‘Vaak zijn dat echte technologiespecialisten, die volledig gefocust zijn op één onderwerp. Door die kennis aan ons te verbinden, kunnen wij sneller schakelen.’

Binnen het bedrijf speelt kennisdeling een centrale rol. Traditiegetrouw komt iedere maandag het team bijeen om elkaar te inspireren met nieuwe technologieën, ontdekkingen en inzichten. ‘Vroeger gingen die bijeenkomsten vaak over planningen en lopende projecten’, vertelt Freie. ‘Tegenwoordig draait het binnen TRICAS veel meer om het delen van nieuwe technologieën, ideeën en ontdekkingen met elkaar. Juist die combinatie van technische diepgang, nieuwsgierigheid en hart voor de zaak zorgt ervoor dat innovaties bij TRICAS sneller tot leven komen.’

Daarnaast creëert TRICAS actief ruimte om te experimenteren. Daardoor ontstaan vaak onverwachte verbindingen tussen disciplines, oplossingen en sectoren. Die vrijheid leidt ook tot initiatieven vanuit het team zelf, zoals het ontwikkelen van richtlijnen en concrete oplossingen om duurzaamheid structureel te integreren binnen productinnovatie.

Volgens Freie ontstaan juist door die kruisbestuiving regelmatig nieuwe oplossingen. Kennis uit een medisch project kan bijvoorbeeld ineens toepasbaar blijken in een agrarische toepassing. ‘Doordat mensen vanuit verschillende disciplines samenwerken, worden tunnelvisies doorbroken.’

Naast kennisdeling investeert TRICAS nadrukkelijk in faciliteiten voor prototyping en om te experimenteren. Het bedrijf beschikt over uitgebreide werkplaatsen met onder meer 3D-printers en prototypefaciliteiten. Medewerkers krijgen daarbij ook ruimte om eigen ideeën uit te proberen. ‘Die vrijheid vinden we belangrijk binnen TRICAS’, zegt Freie. ‘Mensen blijven nieuwsgierig, ontwikkelen zichzelf verder en nemen die kennis weer mee naar klantprojecten. Dat houdt het team scherp én gemotiveerd.’