Vandaag wordt de mensheid geconfronteerd met de grootste systeemcrisis ooit, waarbij de ene disruptieve verandering de andere in sneltempo opvolgt. We wapenen ons tegen deze ingrijpende veranderingen door bruikbare innovaties te introduceren die ons leven gemakkelijker en beter moeten maken. Historicus, trendwatcher, futuroloog en eigenaar van Futureproved Trendwatchers Bert Van Thilborgh gidst je in zijn eerste boek door de veranderingsprocessen in onze snel evoluerende, uiterst volatiele en ambigue maatschappij. Trendsurfing kun je omschrijven als het eerste Nederlandstalige methodologische boek over trends.

Wat zijn trends? Waar ontstaan ze? Wie ligt mee aan de basis van trendontwikkelingen? Hoe evolueren ze? Kunnen we trends voorspellen of zelfs manipuleren en op welke manier zijn ze geconnecteerd met ons veranderend gedrag, de maatschappelijke context en innovaties?

Bert Van Thilborgh beantwoordt al deze vragen en nog veel meer. Hij trapt heilige huisjes in en stelt een eigen ontwikkeld model voor, waarmee iedereen trends kan analyseren en innoveren. Hij observeert, kwantificeert, verklaart en geeft toekomstrichtingen aan. De auteur kiest daarbij voor actuele, (inter)nationale voorbeelden en surft naar diverse domeinen, zoals de automotive sector, retail, toerisme en hospitality, het luxesegment, media en entertainment, telecom en consumentenelektronica en diverse lifestylesectoren. Maar evenzeer komen voorbeelden aan bod uit de zachtere sectoren, zoals de gezondheidszorg en de non-profitsector.

Het boek is opgedeeld in 2 delen. In deel 1 exploreert de auteur het trendbegrip en hiervoor grijpt hij terug naar zijn jarenlange expertise als historicus en marketing- en communicatie-expert. De grote trendbewegingen worden in kaart gebracht en aangevuld met persoonlijke ervaringen en af en toe een vleugje humor, waardoor Trendsurfing leest als een trein.

In deel 2 wordt het Futureproved Trendsurfingmodel ontvouwd en vallen de puzzelstukken uit het eerste deel mooi in elkaar. De lezer krijgt informatie over waar en op welke manier je trendinformatie kunt terugvinden en hoe je die gebruikt om vervolgens de trendlagen te begrijpen. Hierdoor leert de lezer de trends analyseren, ermee innoveren en ze ten slotte implementeren. Door gebruik te maken van dit model surfen lezers op huidige en toekomstige trendgolven. Trek nu zelf je trendsurfpak aan en ga aan de slag!

Trendsurfing is een must-read managementboek voor elke trendgevoelige, trendsettende of toonaangevende CEO, bestuurslid, ondernemer, marketeer, innovatiespecialist, productontwikkelaar en beleidsmaker. Iedereen moet tenslotte mee op de trendgolven.

Bert Van Thilborgh stond aan de wieg van twee succesvolle marketingcommunicatiebureaus in België en Nederland. In 2016 richtte hij het trendwatching en innovation agency Futureproved op. Hij wordt geconsulteerd om strategisch vooruit te kijken, toekomstanalyses te maken, trendinzichten te delen of trendrapporten te maken voor bedrijven. ISBN 978-94-6337-256-5