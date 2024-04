Succesvol aan de slag met de eigen groeiambities? Neem dan afscheid van traditioneel productdenken, zo concludeert Berenschot in het jaarlijkse trendsonderzoek naar strategie. Het organisatieadviesbureau ziet producten complexer worden, en klanten steeds hogere eisen stellen. Effectieve integratie van innovaties en nieuwe verdien- en businessmodellen zijn volgens het rapport 2024 dan ook cruciaal voor groei.

Ook dit jaar vroeg Berenschot Nederlandse bedrijven naar hun strategische agenda. Ruim 450 respondenten deden mee aan het onderzoek, afgenomen via een online enquête. Onder de deelnemers waren bestuurders, managers en dga’s, werkzaam in onder meer de zakelijke dienstverlening en industrie. De krappe arbeidsmarkt is ook in 2024 een belangrijk strategisch onderwerp, net als digitalisering en innovatie. Maar wat volgens de consultants van Berenschot vooral opvalt, is de stijging van het onderwerp services. Jezelf daarmee onderscheiden lijkt voor Nederlandse bedrijven belangrijker dan ooit.

Wie vasthoudt aan traditioneel productdenken raakt achterop, stelt Berenschot dan ook. Focus in plaats daarvan op de uitkomsten die producten bieden, zoals het bureau ook benadrukt met de titel van het rapport: ‘Concurreren met services’. Denk integraal na over technologie en nieuwe verdienmodellen, verleg de aandacht voor productspecificaties naar die voor nieuwe producten, diensten en technologieën. Van de totale groep respondenten wil 28 procent die stap inderdaad zetten. In de maakindustrie komt dat percentage volgens het onderzoek zelfs uit op 48 procent. Hoewel het belang van dienstverlening dus groeit, benadrukken de consultants in hun rapport dat servitization wat hen betreft meer is dan een verschuiving van producten naar diensten. Zie het in plaats daarvan als een nieuwe denkwijze. Alles draait om de resultaten en ervaringen voor de klant.

Zo’n 16 procent van de respondenten benoemt AI als een strategisch onderwerp. Experimenteren met AI is volgens de consultants van Berenschot een must voor bedrijven, willen ze de werking en toepasbaarheid van kunstmatige intelligentie kunnen bepalen. Ontdek het door het te doen, maar waak ervoor AI niet overal toe te passen. Blijf kritisch nadenken; soms is een goede formule of een stuk toegepaste statistiek een uitstekende methode om een probleem op te lossen. Blijf vooral vanuit bedrijfsdoelstellingen nadenken. Verbetert de inzet van AI de productiviteit? Zijn er voordelen voor de doorlooptijden? Staan machines minder (ongepland) stil, en wordt de supplychain er adaptiever van?

Net als de voorgaande edities gaat het jaarlijkse trendsonderzoek ook in 2024 in op de rol van duurzaamheid. Volgens Berenschot hebben bedrijven er wel plannen voor, maar boeken ze er nog weinig winst mee. Vandaar dat het adviesbureau van ‘een papieren exercitie’ spreekt, wat wordt onderbouwd door de uitkomsten in het rapport. Immers, van alle bedrijven die aangeven invulling te geven aan duurzaamheid, heeft 71 procent daar beleid en/of doelstellingen voor. Toch zet maar de helft van diezelfde groep de plannen door naar duurzamere producten, diensten of productiemethoden.

Veel bedrijven zien bovendien de impact nog niet van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die verplicht beursgenoteerde en grote bedrijven te rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen, en wordt vanaf dit jaar stapsgewijs van kracht. Voor sommige bedrijven lijkt dat eerder te zijn dan ze wellicht denken, zo illustreert Berenschot met een voorbeeld over een bedrijf dat nog niet op alle punten voldoet aan de wet- en regelgeving rondom gegevensbescherming. Het is aan die onderneming om dat vóór 2025 op te lossen, wanneer het hierover moet rapporteren.

In voorgaande edities van het trendsonderzoek meldden bedrijven al moeite te hebben met toegenomen kosten. Dit komt mede door gestegen energie- en materiaalprijzen, die de rendementen drukken. Ook in 2024 geeft 35 procent van de bedrijven aan kostenstijgingen niet te kunnen doorberekenen. Effectief reageren op margedruk vereist volgens Berenschot dat organisaties proactieve strategieën ontwikkelen. Dit omvat product- en dienstdifferentiatie voor unieke klantwaarde, het verbeteren van operationele efficiëntie en het vormen van strategische partnerschappen.

Volgens de consultants staat de geopolitieke situatie ten onrechte laag op veel strategische agenda’s. Zelf spreken ze in het rapport van ‘een complexe en dynamische multipolaire wereldorde: machtsblokken zetten in op fundamentele veranderingen en zijn minder terughoudend om een punt te maken en conflicten te starten, of deze te laten escaleren’. Vandaar ook het citaat van een ondervraagde ceo van een internationaal bedrijf in de industrie: ‘Dat Nederlandse bedrijven geopolitiek niet meenemen in keuzes voor internationalisering is naïef.’

Het volledige rapport 2024 is aan te vragen via de website van Berenschot: www.berenschot.nl/publicaties/strategie-trendsonderzoek