Ergens in Europa keurt een directieteam op dit moment de transformatie goed die het eigenlijk drie jaar geleden al had moeten starten. De triggers kennen we allemaal: de orderportefeuille liep terug, een belangrijke klant haakte af en de technologische achterstand werd zichtbaar op de balans. En dus gaat het programma van start – met minder geld, minder vertrouwen en minder tijd dan ooit. We transformeren pas wanneer we daartoe gedwongen worden en dus precies op het moment dat we daartoe het minst in staat zijn.

Elke leidinggevende kent vervolgens twee snelheden. De eerste is het noodprogramma: de crisis dient zich aan, consultants worden opgetrommeld en er wordt snel en diep gesneden. Het resultaat is een afgeslankt bedrijf, zelden een sterker bedrijf. De tweede snelheid is de lange weg: een gefaseerd vijfjarenplan dat politiek gezien comfortabel voelt maar zo traag verloopt dat de doelmarkt niet meer bestaat tegen de tijd dat het plan is uitgevoerd. De ene aanpak faalt door geweld, de andere door geduld.

Maar er bestaat ook een derde snelheid, en bedrijven die standhouden, hebben die gevonden. Ze transformeren terwijl ze gezond zijn. Niet eenmalig, als een project met een eindstreep, maar continu, zoals een atleet tussen wedstrijden blijft trainen en niet pas op de ochtend van de race begint. Deze bedrijven merken ontwikkelingen eerder op: ze analyseren hun markten van buiten naar binnen en zien kleine aanwijzingen vanaf de werkvloer als waardevolle data, niet als ruis. Ze nemen sneller beslissingen, omdat er al een eerlijk beeld is van de huidige situatie en daarover niet eerst zes maanden hoeft te worden gediscussieerd. Ze werken in korte fasen, waarbij de eerste resultaten al na enkele maanden zichtbaar zijn en de volgende stap financieren.

Ik heb zelf ervaren hoe dat in de praktijk werkt toen ik de leiding kreeg over een pas overgenomen Chinese fabriek die onder formele milieusancties viel. Niet het soort uitgangspunt dat je zou kiezen. Maar vierentwintig maanden later gold de fabriek als maatstaf voor de hele groep. Binnen vijf jaar was de productie vertienvoudigd, met nagenoeg hetzelfde personeelsbestand. Het verschil zat hem niet in budget of technologie maar in het ritme: een cadans van waarnemen, beslissen en uitvoeren die nooit stopte.

Hier een ongemakkelijke vraag voor uw volgende managementvergadering: leeft uw verbeterprogramma nog of bloedt het stilletjes dood? Er is een eenvoudige test: vraag wanneer iemand op de werkvloer voor het laatst uit zichzelf een resultaat van het programma noemde. Blijft het stil? Dan hebt u een papieren programma, geen transformatie.

De druk die nu op ons afkomt – industriële AI, handelstarieven, geopolitiek veranderende toeleverketens – wacht niet op iemands vijfjarenplan. Technologie alleen zal u niet redden; elke concurrent kan dezelfde tools aanschaffen. Wat ze niet kunnen kopen, is een organisatie die sterker wordt door elke verandering die ze doorvoert. Het opbouwen van zo’n organisatie is het echte werk. De winnaars stoppen nooit.

Yannick Schilly is ceo van Altix Consulting. Hij leidde drie decennia lang industriële bedrijven in Europa, Azië en Noord-Amerika, en is auteur van het nieuwe boek ‘The Superfit Company. Why Industrial Winners Never Stop Transforming’.