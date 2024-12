VDL De Meeuw groeit. Het Oirschotse bedrijf timmert met z’n modulaire bouwsysteem stevig aan de weg en koos eerder al voor opschaling van de eigen productie. Wel moest daarvoor het eigen proces eenduidiger worden. De keuze voor een overzichtelijk productmanagement pakket viel uiteindelijk op het PLM-pakket PRO.FILE. Inmiddels is de engineeringsafdeling erop over, de rest van het bedrijf volgt binnenkort. Maar toch, de route om daar te komen was uitdagend, ook voor PRO.FILE-leverancier PLM Xpert. ‘We moesten uit onze comfortzone.’

‘Mensen kun je niet programmeren, die moet je mee zien te krijgen’

De betonblokken dienen eigenlijk als wegafzetting. Maar niet hier, zo op en naast elkaar gestapeld in het plantsoen voor het pand. Geschilderd in herkenbare kleuren is de link met LEGO helder, om daarmee te onderstrepen dat het bij VDL De Meeuw draait om modulaire oplossingen voor de bouw. Het Oirschotse bedrijf ontwikkelt, produceert en levert flexgoed, waarmee het via gestandaardiseerde bouwdelen inzet op adaptieve en verplaatsbare ruimtes (zie kader ‘Snel meebewegen’). Configure-to-order staat hier volgens Sander de Bont dan ook hoog in het vaandel. ‘En vergis je niet, die methodiek vraagt wat van het proces. Om dat efficiënt te laten verlopen, kun je niet zonder een hoge mate van digitalisering.’

Digitaliseren om te automatiseren

De Bont ondersteunt VDL De Meeuw met productmanagement. Dat doet hij namens zijn bedrijf Bontis, waarmee hij de Nederlandse maakindustrie helpt met digitaliseren en automatiseren – en dat heel bewust in die volgorde. ‘Vergelijk het met een puzzel: eerst moeten alle stukjes voor digitalisering goed zijn vastgeklikt. Daarna volgt automatisering.’

Beide processen liggen dus in elkaars verlengde. En dat geldt volgens De Bont ook voor VDL De Meeuw, dat voor verdere groei inzet op opschaling van de eigen productie. ‘Het bedrijf heeft een mooi product, maar besefte dat het nog stappen kon zetten met het eigen proces. Dat kon professioneler, met onder meer een eenduidiger beheer van de eigen productlijn en het volledig inrichten van een productcatalogus.’ Juist met de groei nam de behoefte toe: ‘Denk alleen al aan de nieuwe engineers. Die kun je niet telkens alle productdetails gaan vertellen. Dat werkt alleen digitaal, via één single source of truth.’

Tussen de oren wordt digitaal

Het is aan De Bont om die digitale basis mee op te zetten. Gericht op een stevige productdata-backbone, zodat specificaties overzichtelijk op één locatie staan. Daardoor hoeven medewerkers elkaar niet meer te vragen om informatie, bovendien weten ze zeker dat ze op elk moment met dezelfde gegevens werken. ‘Er is binnen VDL De Meeuw volop kennis’, weet Bas Verbunt. ‘Maar die kennis zat nog te veel tussen de oren. In een kleine organisatie is dat niet zo’n probleem, dan kunnen mensen zelf de informatie nog overdragen aan elkaar. Maar VDL De Meeuw bedient inmiddels een brede groep van allerlei klanten. En hoe meer je vervolgens opschaalt, hoe groter het risico op een mismatch tussen afdelingen.’

Verbunt is business development manager bij PLM Xpert, dat zich met de software van PRO.FILE heeft toegelegd op configureerbare software voor onder meer product lifecycle management (PLM). Het bedrijf startte einde zomer van 2023 bij VDL De Meeuw, om daar samen met De Bont het productmanagement verder in te richten. Een mooie opdracht, vindt Verbunt, al vroeg het traject bij het bouwbedrijf extra inspanning. ‘We werken veel binnen de maakindustrie, bijna elke klant is een machinebouwer. En ja, dat bleek een verschil met het proces bij VDL De Meeuw. We moesten uit onze comfortzone, de use case was de grootste uitdaging. Het duurde even voordat we écht zicht hadden op elkaars processen.’

Op zoek naar begrip

Een uitgebreide rondleiding door de fabriek hielp Verbunt aan meer begrip. Omgekeerd boden de workshops door PLM Xpert meer inzicht voor VDL De Meeuw, en waardevol was volgens Verbunt ook de gezamenlijke awareness-sessie. ‘PRO.FILE biedt rollen en rechten per gebruiker. Iedereen krijgt een eigen cockpit, met de functionaliteit al dan niet ingeschakeld. Maar termen en classificaties zijn standaard afgestemd op de machinebouw – en niet zozeer op de wereld van VDL De Meeuw. Die aspecten waren echter makkelijk te configureren via de no-code-methode EasyCon van PRO.FILE, waarbij ik heb gemerkt hoe waardevol de rol van Sander was. Hij komt uit de machinebouw, maar kent ook de wereld van VDL De Meeuw. De schakel via zo’n externe specialist werkt heel goed.’

Enabler voor hoger niveau

PRO.FILE is recent geïntegreerd binnen de engineeringsafdeling van VDL De Meeuw. Voor eerste resultaten is het daarom nog te vroeg, vertelt De Bont. ‘Bovendien kun je je afvragen in hoeverre het effect van een PLM-oplossing cijfermatig valt te onderbouwen. Zelf zie ik het veel meer als een enabler om de automatisering in de fabriek naar een hoger plan te tillen. Zo biedt de PLM-oplossing onder meer de koppeling met de ERP-software van Isah Business Software. Ook heeft VDL De Meeuw met PRO.FILE een goede stok achter de deur om naamconventies en artikelbeheer verder te stroomlijnen. Het is de bedoeling dat in februari, maart elke afdeling met het pakket werkt. Zijn we hier straks allemaal over, dan gaan we de voordelen ongetwijfeld merken.’

Demo’s voor tastbaar resultaat

Voor de overstap kiest De Bont bewust voor een scrummethodiek met tussensprints van telkens een paar weken. ‘Na elke sprint volgt een demo, als tastbaar bewijs. Alleen zo groeit de awareness bij iedereen; zomaar met z’n allen ineens hiermee aan de slag werkt niet.’ Vandaar dat De Bont binnen elke afdeling met een ambassadeur werkt, om ook zo het draagvlak voor PRO.FILE als een olievlek te verspreiden. ‘Want dát is misschien wel de belangrijkste les van dit traject. Aan het effect van PRO.FILE hoeven we niet te twijfelen, hetzelfde geldt voor de kennis bij PLM Xpert. Maar een traject als dit is en blijft werk voor mensen. Die kun je niet programmeren, die moet je mee zien te krijgen. Een implementatie zoals hier vergt nu eenmaal tijd, al snel zo’n anderhalf tot twee jaar. Dat moet je niet willen doorvoeren vanuit een ivoren toren, in plaats daarvan moet je de aansluiting met de mensen behouden. Zien zij de waarde in van die oplossing? Alleen dán krijg je die benodigde synergie.’

Snel meebewegen

Vlug veranderende huisvestingsbehoeften vragen volgens VDL De Meeuw om flexgoed. Met modulaire bouwdelen staat het systeem voor een breed scala aan huisvestingsoplossingen, of het nu gaat om wonen, zorg, onderwijs of ondernemen. De bouwdelen van VDL De Meeuw zijn vaak meerdere keren verplaats- en herbruikbaar. Ook zijn ze volgens het bedrijf betaalbaar, eenvoudig samen te stellen en snel op te bouwen. Al die kenmerken maken dat het flexgoed vlot met de samenleving kan meebewegen, voor een toekomst waarin VDL De Meeuw naar eigen zeggen 100 procent net-zero wil zijn in 2029.