TracXon is een spin-off van het gerenommeerde TNO Holst Centre en gespecialiseerd in de ontwikkeling en vervaardigen van producten op flexibele en rekbare geprinte folies. Het produceren hiervan vraagt expertise en know-how in combinatie met machines die in staat zijn deze uitdagende toepassingen te produceren.

Flex to stretch

Om tegemoet te komen aan de nieuwe markt eisen aangaande verwerken van foils in onder andere de consumenten, industriële en automobiel industrie legt TracXon zich toe op het ontwikkelen van vooruitstrevende en toekomstgerichte producten met gedrukte elektronica.

“Bovenop de technische en esthetische voordelen vermijd deze manier van produceren een gebruik van teveel aan koper, chemicaliën en ander restafval die nodig zijn bij het vervaardigen van traditionele PCBA’s.” zegt Ashok Sridhar, CEO van TracXon. ‘De geleidende inkt wordt op flinterdunne folie geprint en nadien gejet en bestukt met componenten.”

Essemtec PUMA P&P en jetten op 1800mm lengte

De investering in de Essemtec Puma stelt TracXon in staat om foils te verwerken van 1800x600mm, en zowel pasta, epoxy en andere lijmen aan te brengen. Het gebruiksgemak en combinatie van verschillende processen in 1 machine zorgt voor grote flexibiliteit en garandeert hoogste nauwkeurigheid waarbij componenten tot een package van 008004 kunnen worden verwerkt.

“We hebben met onze Essemtec range machines reeds twee decennia ervaring en werken samen met klanten in de Benelux die zich richten op veeleisende productie oplossingen”, zegt Tom Van Tongelen, CEO van Smd-Tec. “Het feit dat ook TracXon na een lange selectieperiode gekozen heeft voor onze unieke oplossingen doet ons enorm plezier en we kijken uit naar deze fantastische samenwerking.”