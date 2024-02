Matas in Best, al ruim drie decennia producent van hightech elektronica, heeft afgelopen jaren regelmatig artikelen in Link Magazine gehad. Over zijn steeds verder geautomatiseerde EMS-productie, over de vrijwel automatische kwaliteitscontroles, over de slimme koppelingen via API’s (application programming interfaces) met toeleveranciers, over de klanten die 24/7 op een dashboard kunnen meekijken hoe het met hun orders staat. ‘Die interviews worden heel goed gelezen’, aldus cmo Toine van den Oetelaar. ‘Als de redactie weer eens iets heeft gepubliceerd, krijgen we veel reacties van zowel bestaande relaties als van prospects die geïnteresseerd zijn in hoe wij werken.’ Van den Oetelaar gaat later in de week naar een Link-rondetafeldiscussie bij Enza Zaden in Enkhuizen: dat is een heel eind rijden, maar die gesprekken met andere managers en ondernemers uit de industrie zijn van veel toegevoegde waarde, heeft Van den Oetelaar ondervonden.

Toine van den Oetelaar, chief marketing officer bij Matas

Matas is op weg naar ‘Matas 4.0’ en ligt scherp op koers, stelt hij. Het slimme automatiseren en digitaliseren gaat steeds verder. Het bedrijf houdt de vinger aan de pols bij grote klanten dankzij rolling forecasts waarbij heel nauwkeurig wordt gekeken welke orders te verwachten zijn en wat voor componenten daarom nu al moeten worden ingekocht. ‘We vragen klanten wat ze de komende twee jaar denken weg te zetten in hun markt en houden rekening met hun businessplannen, zodat we een zo reëel mogelijk beeld afgeven aan onze toeleveranciers. Inmiddels hebben we maar liefst achttien API-koppelingen met onze grootste suppliers en kunnen we in één oogopslag online en realtime zien waar de benodigde voorraden liggen tegen welke prijzen. Bestellen is vervolgens een fluitje van een cent.’

Daarmee onderscheidt Matas zich ook anno 2023 nog heel duidelijk in de markt, al helemaal in tijden van schaarste. Die grote openheid en transparantie in de keten – richting klanten én toeleveranciers – is nog immer geen gemeengoed, weet Van den Oetelaar. ‘We horen van alle kanten steeds weer dat we opvallend ver gaan in het delen van data.’

Matas blijft de komende jaren vol gas geven om stevig door te groeien en – zoals ze dat in Best noemen – de bol.com onder de EMS-producenten te worden: dat houdt in de volledige ketenregie en -verantwoordelijkheid op zich te nemen en aan 100 procent transparantie te werken. Volgens Van den Oetelaar zijn er geen enorm grote obstakels die de ambities in de weg staan. Nou ja, de netcongestie zit momenteel een verhuizing naar een nieuw pand dwars, maar daar passen ze dan maar een mouw aan op de huidige locatie. ‘En natuurlijk kijken we naar urgente issues als energieverbruik en duurzaamheid waarvoor we oplossingen moeten bedenken. Af en toe hoor je verhalen over een economische terugval die Nederland te wachten zou staan, maar daar merken we niks van. Het loopt erg goed door. “Brainport bruist”, zeggen ze hier in Brabant, we zitten gelukkig in een heel goede regio.’