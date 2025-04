Afgelopen weken hebben drie klanten van Togetr, waaronder Huisman Scherming, deelgenomen aan een zesdaagse training om de Togetr Configurator optimaal te leren gebruiken.

De ervaren consultants van Togetr gaven een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden van de Togetr Configurator. De trainees gingen daarop direct zelfstandig aan de slag met de inrichting van hun eigen configurator. Door te werken met hun eigen producten in hun eigen processen, was er herkenning en werd het eenvoudiger om de opgedane kennis te verwerken. Werkenderwijs werd zichtbaar hoe een product kan worden samengesteld in Togetr ERP, zonder voor iedere variatie een specifieke stuklijst vast te leggen.

De interactieve opzet van de training zorgde voor focus van de deelnemers op hun eigen producten en processen. Dit resulteerde in een praktische leerervaring die niet alleen de technische vaardigheden verbeterde, maar ook de efficiëntie en nauwkeurigheid van het configuratieproces binnen hun bedrijven vergrootte.

Jos van Daalen, coo van Huisman Scherming, blikt enthousiast terug op de training: ‘De Togetr Configurator opent nieuwe mogelijkheden voor ons. Door zelf meteen met de tool aan de slag te gaan, hebben we in korte tijd veel geleerd en onze configurator praktisch ingericht voor onze specifieke behoeften. We waren goed voorbereid, omdat we het concept van het klantorderontkoppelpunt al kenden. In het kader van onze overgang van Infor LN naar Togetr was het noodzakelijk om de Togetr Configurator goed in te richten, en deze training heeft ons daar enorm bij geholpen.’

Ook de consultants die de training hebben begeleid, kijken tevreden terug op het proces. Sytze Talsma: ‘Het is mooi om te zien hoe de deelnemers onmiddellijk de vertaalslag konden maken naar hun eigen praktijk. Ze waren enthousiast en gemotiveerd om zich de Togetr Configurator echt eigen te maken.’ Sjoerd Burggraaf vult aan: ‘De hands-on aanpak van deze training werkt ontzettend goed. De deelnemers gingen actief aan de slag en stelden gerichte vragen. Door mee te denken over de vragen van elkaars organisaties, werd de leercurve nog steiler. Het resultaat: een direct bruikbare configurator en een sterke basis voor de toekomst!’

Met deze succesvolle training hebben de deelnemers een stevig fundament gelegd om de Togetr Configurator optimaal in te zetten binnen hun organisaties. Togetr blijft zich inzetten om klanten te ondersteunen in het efficiënt digitaliseren en automatiseren van hun configuratieprocessen.