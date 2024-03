Defensie heeft 3 kandidaat-werven om een offerte gevraagd voor 4 nieuwe onderzeeboten. Dat zijn Naval Group, Saab Kockums en ThyssenKrupp Marine Systems. Zij dienen hun biedingen uiterlijk op 28 juli 2023 in. Staatssecretaris Christophe van der Maat stuurt vandaag een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het proces voor het voorlopig gunningbesluit toelicht.

Onderzeeboten behoren tot de meest effectieve wapensystemen van de krijgsmacht. Het is belangrijk dat Defensie goed kijkt of wat de werven aanbieden past bij wat de marine van de toekomst nodig heeft. Het pakket van eisen dat Defensie heeft opgesteld, vormt hiervoor de basis.

De beoordeling van de offertes is een omvangrijke klus. Deze bevatten namelijk een enorme hoeveelheid gedetailleerde technische en commerciële gegevens. De beoordeling duurt naar verwachting tot eind januari 2024. Daarna volgt het opstellen van het voorlopig gunningsbesluit. Na parlementaire behandeling en het definitief maken van het besluit wordt de overeenkomst met de winnende werf gereed gemaakt voor ondertekening.

Belangrijk is dat er met de winnende werf overeenstemming moet zijn over de zogenoemde Industrial Cooperation Agreement (ICA). Dat is bedoeld om de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis (NLDTIB) te versterken. De winnende werf moet daar ook aan bijdragen. De NLDTIB bestaat uit bijna 1.000 bedrijven die iets toevoegen in Europees en trans-Atlantisch verband. Denk aan radartechnologie, vliegtuigbouw en –onderhoud, sensortechnologie en de bouw van oppervlakteschepen.

Na de deadline van 28 juli evalueert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontvangen ICA-voorstellen van de werven. De ICA-evaluatie gebeurt gescheiden van de offertebeoordeling door Defensie.

Voorlopig gunningsbesluit

De uitkomst van de offertebeoordeling is een totaaloordeel met een rangschikking en een voorlopige winnaar. Daaraan wordt het door EZK geverifieerde ICA-voorstel van de voorlopige winnaar toegevoegd. Na behandeling in de Ministeriële Commissie Onderzeebootvervanging en de Ministerraad wordt het voorlopig gunningsbesluit aangeboden aan de Tweede Kamer.

Op 15 maart rond 13.30 uur maakt staatssecretaris Christophe van der Maat de winnende werf bekend.