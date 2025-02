Vandaag kondigt TNO een bijdrage aan in een investeringsronde van de Ierse quantum startup Equal1. Het is voor het eerst dat TNO direct investeert in een startup die niet is ontstaan als TNO-spin off. Hiermee versterkt TNO Nederland als wereldwijde hub op het gebied van quantum, een van de sleuteltechnologieën binnen de Nationale Technologie Strategie. Naast deze investering brengt TNO ook technische kennis in om zo de opschaling van deze startup te versnellen. De participatie wordt gedaan vanuit de private holdingvennootschap van TNO. Om optimaal gebruik te maken van de technologie en expertise van TNO, verplaatst Equal1 een deel van hun R&D-activiteiten naar Nederland.

Equal1 is een Iers bedrijf met uitbreidende operatie in Nederland. Ze ontwikkelen met behulp van semicon technologie een full stack quantumcomputer voorzien van een AI-laag. Quantumcomputers hebben de potentie complexe problemen op te lossen die klassieke computers niet aankunne

Dit kan in de toekomst leiden tot doorbraken in klimaatmodellering, financiële modellering en AI. Voor de bouw van hun quantumprocessor in deze computer maakt Equal1 gebruik van silicium spin qubits, een technologie die TNO en Technische Universiteit Delft de afgelopen jaren samen hebben ontwikkeld. Equal1 is ontstaan in 2018 als spin-off van University College Dublin. Er zijn zo’n 45 mensen werkzaam.

Quantum ecosysteem

TNO wil bijdragen aan een netwerk van startende ondernemingen in domeinen waar TNO onderzoek doet en zo meer startups en scale-ups sneller op te schalen. Door intensievere samenwerking wordt het ecosysteem van potentiële klanten en samenwerkingspartners voor de Nederlandse hightech industrie versterkt. Uit analyses blijkt dat te weinig deeptech startups doorgroeien tot scale-ups en dat scale-ups vervolgens ook relatief traag groeien in vergelijking met bijvoorbeeld hun Amerikaanse tegenhangers. TNO wil een bijdrage leveren dit te verbeteren.

Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO TNO: “Deze investering in Equal1 is een eerste concrete illustratie van onze nieuwe strategie om veelbelovende deeptech startups en scale-ups te ondersteunen en het Nederlandse hightech ecosysteem te versterken. Zo helpt TNO bedrijven sneller wereldwijd impact te maken en hiermee de Nederlandse economie te versterken, transities te versnellen en werkgelegenheid te bevorderen.”

R&D naar Delft

Equal1 werkt, anders dan andere quantum startups, niet vanuit een ‘R&D-fundament’ (voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek) maar vanuit een verkoopbaar product en een goed gevestigd semicon fundament. Zij hebben besloten om een deel van de R&D-activiteiten naar Nederland te verplaatsen om optimaal gebruik te maken van de technologie en expertise van TNO als het gaat om nanofabricage, infrastructuur en geavanceerde materialen van Technische Universiteit Delft. Equal1 vestigt zich in Delft in het House of Quantum, dat een nationale campus voor quantum startups creëert. Met de komst van steeds meer internationale bedrijven op het gebied van quantum, ontwikkelt Nederland zich tot een wereldwijde quantum hub.

Jason Lynch, CEO Equal1: “De investering van TNO in Equal1 versnelt de realisatie van onze visie om rack-gemonteerde quantumcomputers te bouwen die kunnen opschalen naar miljoenen high-performance qubits op een enkele quantumchip. TNO is leidend op het gebied van quantum. We zijn dankbaar voor hun support aangezien deze samenwerking een mijlpaal is in onze roadmap naar de ontwikkeling van ’s werelds meest schaalbare, praktische en energie-efficiënte quantumcomputers.”