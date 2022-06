De industrie staat voor een grote opgave om de CO₂-uitstoot drastisch te verminderen. Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, ontwikkelde TNO een technologie die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd blauwe waterstof produceert. Deze Nederlandse innovatie SEWGS is een Nederlandse technologie die aantrekkelijk is voor de productie van blauwe waterstof uit industriële restgassen en synthesegas. De industrie kan er goedkoper, energiezuiniger en grootschaliger waterstof mee produceren dan momenteel mogelijk is met groene waterstof, waarmee het een duurzame oplossing kan bieden voor de transitie naar de waterstof economie.

Goedkoper alternatief

Groene waterstof is nu nog niet in grote volumes beschikbaar en nog kostbaar. Blauwe waterstof biedt momenteel een goedkoper alternatief dat emissies voorkomt doordat CO2 die bij productie vrijkomt ondergronds wordt opgeslagen. Daarnaast kan de CO2 gebruikt worden als grondstof voor chemische producten en kunststoffen. Door TNO ontwikkelde technologieën dragen bij om CO2 af te vangen (SEWGS) en de afgevangen CO2 kan met groene waterstof omgezet worden in nuttige bijproducten, chemicaliën en brandstoffen (SEDMES).

Hoogovengas

TNO demonstreerde de werking van het SEWGS proces al succesvol op industriële schaal bij het Zweedse SSAB. Een SEWGS-installatie verwerkte 800 kubieke meter hoogovengas per uur van een van de staalfabrieken. Dagelijks ving de pilot-installatie veertien ton CO2 af. Op dit moment streeft TNO naar een demonstratie waarbij 50kton CO2 per jaar wordt afgevangen, dit is de eerste stap naar commerciële implementatie.