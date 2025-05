Om de stap van technologische innovatie naar economische waarde creatie te versnellen, lanceert TNO het nieuwe initiatief TNO Ventures. Hiermee wil de organisatie veelbelovende technologie sneller naar de markt brengen via spin-offs én strategische investeringen in externe startups. Met deze aanpak zet TNO nadrukkelijk in op het versterken van het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen.

Van kennis naar kracht

Nederland behoort tot de wereldtop in wetenschappelijk onderzoek, maar loopt achter bij het opschalen van deeptech-startups. Slechts 21,5% van de Nederlandse start-ups groeit door tot scale-up, vergeleken met 23% in Europa en 54% in de VS.“Pas wanneer we technologie daadwerkelijk toepassen en opschalen, maken we impact,” zegt Hans Boumans, directeur van TNO Ventures. “Met TNO Ventures ondersteunen we start-ups en spin-offs door de bekende ‘valley of death’, richting brede toepassing.”

Technologische participaties en toegang tot IP

Via licenties en technologieparticipaties krijgen bedrijven toegang tot TNO’s expertise, infrastructuur en IP op gebieden zoals AI, medische technologie en geïntegreerde fotonica. In ruil voor aandelen wordt TNO tijdelijk strategisch partner van de start-up, zonder directe cash-out.

TNO investeert ook via fondsen: het is deelnemer in 12 Nederlandse early-stage deeptech-fondsen zoals DeepTechXL, PhotonVentures en Innovation Industries. Een directe participatie vond eerder al plaats in de quantum start-up Equal1.

Spin-offs als groeimotor

TNO heeft inmiddels meer dan 40 spin-offs voortgebracht, waaronder Nearfield Instruments, LeydenJar en Peregrion. In 2024 ging 8,7% van het totale investeringsvolume in Nederlandse start-ups naar spin-offs van TNO. Voor de komende jaren staan er al 25 spin-offprojecten in de startblokken.

Voor veel van deze initiatieven zoekt TNO nog versterking van de founding teams. De organisatie is actief op zoek naar ervaren ondernemers die zich willen verbinden aan een veelbelovende technologische propositie.

Samenwerken aan opschaling

TNO Ventures sluit aan bij TNO’s bredere strategie om innovatie sneller te valoriseren en technologieën tot economische wasdom te brengen. TNO werkt hierin samen met onder meer Techleap en Invest-NL om gezamenlijke barrières voor opschaling — zoals gebrek aan kapitaal, talent en infrastructuur — aan te pakken. “Naast technologische due diligence ondersteunen we ook met toegang tot faciliteiten zoals cleanrooms, labs en IP-begeleiding,” aldus Boumans. “Zo bouwen we een stevig fundament onder het deeptech-ecosysteem.”

TNO is Nederlands grootste onafhankelijke onderzoeks- en innovatieorganisatie en behoort tot de top van Europa. Met ruim 3.800 medewerkers werkt TNO aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en economische groei – van energie en digitalisering tot veiligheid, gezondheid en mobiliteit. Via wetenschappelijk onderbouwde innovaties en ecosystemen draagt TNO bij aan het concurrentievermogen van Nederland.