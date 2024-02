Per 16 februari 2024 is Nationaal Metrologisch Instituut Van Swinden Laboratorium VSL volledig eigendom van TNO. TNO had al 45% van de aandelen en neemt de resterende 55% van de aandelen over van het bedrijf First Dutch Innovations. VSL krijgt binnen TNO een zelfstandige positie om zowel commerciële als wettelijke taken uit te voeren.

VSL maakt meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. Activiteiten van VSL betreffen verder het kalibreren van meetmiddelen in opdracht van klanten, het produceren van referentiematerialen, het organiseren van interlaboratoriumvergelijkingen en het overdragen van metrologische kennis door middel van trainingen en consultancy.

Ten slotte participeert VSL in onderzoeksprojecten voor het ontwikkelen van nieuwere en betere meetmethoden. VSL is wereldwijd erkend als metrologisch instituut dat beschikt over hoogwaardige expertisen en laboratoria.

Synergievoordelen op grote maatschappelijke thema’s

VSL is daarmee de komende decennia een onmisbare schakel in het proces dat invulling moet geven aan de grote maatschappelijke thema’s als klimaatverandering en energietransitie, waar ook TNO aan werkt. Daarnaast vindt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het belangrijk dat de stabiele en onafhankelijke uitvoering van de publieke taken van VSL wordt gecontinueerd. In dat kader past het goed om het nationale meetinstituut inclusief zijn wettelijke taken bij TNO onder te brengen. Daarom steunt het ministerie van EZK de aangekondigde aandelenovername.

De activiteiten van VSL en TNO hebben inhoudelijke raakvlakken en zijn complementair. TNO ziet dan ook met de komst van VSL synergievoordelen ontstaan, onder meer bij het verwerven en uitvoeren van onderzoeksopdrachten. VSL blijft een BV met een eigen bestuur, dat verantwoording aflegt aan TNO als 100% aandeelhouder.

In opdracht van de Nederlandse overheid beheert en ontwikkelt VSL primaire meetstandaarden en primaire referentiematerialen (materialen waarvan de samenstelling zeer nauwkeurig bekend zijn). Deze zijn de eerste schakel in de betrouwbaarheid van elke meting in onder meer wetenschap, industrie, gezondheidszorg en eerlijke handel.

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3500 professionals van TNO, dagelijks aan. We werken, samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappelijke domeinen die we samen met onze stakeholders hebben geïdentificeerd.