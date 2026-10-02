Jos Benschop, Executive Vice President bij ASML, is per 1 oktober toegetreden tot de Raad van Toezicht van TNO. Hij volgt Peter van Laarhoven op. Benschop brengt niet alleen ruime ervaring uit de semiconductorindustrie mee, maar kent TNO ook al zo’n dertig jaar vanuit gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten.

De benoeming versterkt de verbinding tussen TNO en de Nederlandse hightechindustrie. Juist in sectoren als semiconductor equipment worden nieuwe technologieën steeds vaker ontwikkeld in ecosystemen waarin OEM’s, gespecialiseerde toeleveranciers, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties nauw samenwerken.

Benschop kent die samenwerking uit de praktijk. Vanuit ASML was hij opdrachtgever van onderzoeksprojecten bij TNO en daarnaast maakte hij deel uit van de Strategische Adviesraad voor TNO Industrie. Als lid van de Raad van Toezicht gaat hij nu vanuit een andere rol bijdragen aan de koers van de onderzoeksorganisatie en aan het versterken van de Nederlandse innovatiekracht.

Benschop promoveerde in de natuurkunde en bouwde vervolgens een lange loopbaan op in onderzoek, technologieontwikkeling en management bij Philips en ASML. Bij ASML is hij als Executive Vice President nauw betrokken bij de technologische ontwikkeling van de chipmachinefabrikant.

Daarnaast vervult hij toezichthoudende en adviserende functies bij onder meer Siltronic, Cymer Light Source Technology en NanoLabNL. Eerder was hij lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).

Raad van Toezicht TNO

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van TNO en adviseert het bestuur. De raad telt zeven leden, die bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Met de komst van Jos Benschop bestaat de raad uit Gijs de Vries (voorzitter), Jos Benschop, Hester Bijl, Baptiest Coopmans, Miriam van Dongen (vicevoorzitter), Marko Hekkert en Louise Verheij van Wijk.