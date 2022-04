TNO en NXP meest aantrekkelijke werkgevers vanwege reputatie – en salaris

TNO en NXP zijn, net als vorig jaar de meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse Randstad Employer Brand Research dat onder 13.000 Nederlanders (18-65 jaar) is gehouden. TNO en NXP zijn daarmee de winnaars van de Randstad Award. In het onderzoek kiezen respondenten uit de 150 grootste Nederlandse organisaties de aantrekkelijkste werkgevers. In de schaarse arbeidsmarkt blijken salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden nog altijd de belangrijkste factor te zijn bij het vinden van nieuwe werknemers. Een prettige werksfeer wordt hoog gewaardeerd door zowel nieuwe als bestaande werknemers.

‘Werkgevers zullen stapje extra moeten doen om talent te vinden en te houden’

Randstad onderzoekt ieder jaar de aantrekkelijkheid van de 150 grootste profit en non-profit werkgevers van ons land. Het onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van organisaties, sectoren en kenmerken die in trek zijn en waarom. De factoren die daarin meespelen zijn onder meer arbeidsvoorwaarden, werksfeer en carrièremogelijkheden.

Jeroen Tiel, Algemeen Directeur Randstad Nederland: “Als je nu op zoek bent naar werk, liggen de banen voor het oprapen. Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor werkgevers om zich te onderscheiden. Vooral jongere generaties, millennials en generatie Z, veranderen onze kijk hierop. Zo zijn zij eerder bereid om hun baan op te zeggen als hun persoonlijke overtuigingen niet overeenkomen met die van hun werkgever. Daarnaast blijven salaris, baanzekerheid en werkplezier belangrijke factoren om werknemers van alle leeftijden aan een organisatie gebonden te houden. Als je weet wat jouw doelgroep zoekt in een werkgever is het zaak daar ook actie op te ondernemen, niet alleen om nieuw talent te vinden maar ook om je huidige medewerkers aan boord te houden.”

Top 5 beste werkgevers profit:

1. NXP

2. Philips (2021: plek 5)

3. ASML

4. Damen Shipyards (2021 plek 10)

5. Pon (nieuwkomer)

NXP scoort vooral op financiële gezondheid, aantrekkelijk salaris en voorwaarden en goede reputatie.

Bart Lugtenberg, HR directeur NXP Nederland: “Het opnieuw winnen van deze Award geeft toch wel een gouden randje aan de door corona toch wel lastige periode. Het laat weer zien dat ondanks het feit dat we vorig jaar massaal vanuit huis hebben gewerkt, we als werkgever toch goed zichtbaar zijn gebleven in de maatschappij, maar vooral dat we trots kunnen zijn op onze medewerkers die onze belangrijkste ambassadeurs zijn gebleven.”

Top 5 werkgevers non-profit:

1. TNO

2. Erasmus Medisch Centrum

3. NKI-Antoni van Leeuwenhoek

4. LUMC

5. Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR)

TNO scoort vooral op goede reputatie, financiële gezondheid, interessante jobinhoud en baanzekerheid.

Irene van den Broek, HR directeur TNO: “Fantastisch dat we deze award nu voor de vierde keer en zelfs het tweede jaar op rij, weer hebben gewonnen. Bij TNO werk je aan slimme oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen die op ons af komen en krijg je ook alle ruimte voor je eigen ontwikkeling en toekomst. Mede hierdoor kunnen we in deze krappe arbeidsmarkt nog steeds zeer talentvolle medewerkers aantrekken en aan ons binden. Daar ben ik enorm trots op!”

Randstad Award

De Randstad Award is de jaarlijkse prijs voor de aantrekkelijkste werkgevers van Nederland; gekozen door het Nederlands publiek. Dit onderzoek voert Randstad wereldwijd al 22 jaar uit. De respondenten (werkend en niet-werkend in de leeftijd van 18 tot 65 jaar) kiezen uit de 150 grootste Nederlandse organisaties de aantrekkelijkste werkgevers. Onderzoeksbureau Kantar heeft in januari en februari 2022 een representatief online panel van meer dan 13.000 respondenten een survey laten invullen. Het onderzoek geeft ook antwoord op de vraag welke aspecten van belang zijn om als werkgever aantrekkelijk gevonden te worden. Wereldwijd is het Randstad Employer Branding onderzoek gehouden onder 190.000 respondenten in 34 landen.