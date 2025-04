Met de opening van een nieuwe hub in het House of Quantum in Delft, verdubbelt TNO de testcapaciteit voor quantum informatietechnologie. De uitbreiding komt tegemoet aan de groeiende behoefte van Nederlandse startups aan faciliteiten voor het testen van quantum chips en hardware. Hierdoor kunnen innovatieve oplossingen voor quantum computing sneller en efficiënter worden ontwikkeld. De nieuwe hub is strategisch gelegen in het hart van het Nederlandse quantum-ecosysteem en wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Nationaal Groeifonds programma Quantum Delta NL.