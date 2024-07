EKB is per 15 juli 2024 is overgenomen door Eiffage Énergie Systèmes, onder de Nederlandse dochteronderneming Eiffage Energiesystemen. Deze strategische overname markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van EKB en biedt nieuwe kansen voor verdere groei en ontwikkeling binnen de dynamische sector van industriële automatisering.

Hoogwaardige service en expertise

EKB heeft zich gevestigd als een toonaangevende speler in zowel paneelbouw als industriële automatisering binnen de proces- en maakindustrie. EKB opereert voornamelijk in Nederland en heeft een sterke reputatie opgebouwd door hoogwaardige service en expertise. Het bedrijf heeft ruim 200 medewerkers in dienst. Het werd opgericht in 1971 en was sinds 1989 onderdeel van de TKH Group. De verkoop van EKB is onderdeel van TKH’s Accelerate 2025-strategie, waarin TKH zich richt op een hoger rendement op verkoopactiviteiten door middel van onderscheidende eigen technologieën.

Energietransitie en digitalisering

Michiel de Lange, algemeen directeur van EKB Groep B.V., is opgetogen over deze ontwikkeling: “De overname van EKB door Eiffage Énergie Systèmes zal onze positie in de Nederlandse markt verder versterken en ons in staat stellen om nog beter in te spelen op de groeiende vraag naar industriële automatiseringsoplossingen, gedreven door de energietransitie en digitalisering. Deze overname biedt ons de mogelijkheid om onze klanten nog beter te ondersteunen met geavanceerde digitale oplossingen voor hun industriële processen.”

Versterken innovatief vermogen

Ludovic Duplan, voorzitter van Eiffage Énergie Systèmes, verwelkomt EKB van harte: “De expertise van EKB, hun hoge kwaliteit van dienstverlening en hun sterke positie in de Nederlandse industriële automatiseringsmarkt versterken ons vermogen om innovatieve digitale oplossingen te bieden aan onze klanten.”

Vertrouwen in de toekomst

Met deze stap kijkt EKB vol vertrouwen naar de toekomst. Samen met Eiffage Énergie Systèmes is het bedrijf klaar om zich verder te ontwikkelen en innovaties door te voeren in de industriële automatiseringsmarkt, zowel in Nederland als internationaal.

In Nederland heeft Eiffage Énergie Systèmes 1.600 werknemers en genereerde het een omzet van € 350 miljoen in 2023 (inclusief Van den Pol, waarvan de overname begin 2024 werd afgerond en vóór de integratie van de laatste twee overnames). In april verwierf Eiffage Energiesystemen 70% van Rensen, een bedrijf met 74 medewerkers dat gespecialiseerd is in het ontwerp, de bouw en het onderhoud van gebouwenbeheer. In 2023 behaalde het een omzet van 15,5 miljoen euro.