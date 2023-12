In 2020 nam Tjarko Bouman als CEO het roer over bij NTS en voerde sindsdien een nieuwe aangescherpte strategie in, ondersteund door aanzienlijke investeringen afkomstig van Highlands Beheer, de holding van de familie Wintermans (100% aandeelhouder). Met een meer eenduidige marktpositionering, een heldere ‘technology roadmap’ en aanpassingen in de organisatie om meer klantgericht te kunnen opereren, is NTS erin geslaagd zich de afgelopen drie jaren een positie te verwerven in de mondiale top-3 van de semiconductor en analytische nichemarkt waarin zij actief is.

Bouman vertrekt, zoals hij zelf zegt, met pijn in het hart en eerder dan voorgenomen, maar kiest desalniettemin voor een nieuwe uitdaging bij BDR Thermea (omzet van ca. €2,2 miljard in 2022, ruim 6.800 medewerkers en actief in meer dan 100 landen). “Ik zal de NTS-organisatie en mijn fijne en toegewijde collega’s gaan missen. We hebben als team de afgelopen drieënhalf jaar een geweldige prestatie geleverd en daarvoor ben ik hen dankbaar. NTS heeft een mooie toekomst voor zich”, aldus Bouman.

Ingezette strategie verder uitbouwen

NTS Group groeide in de jaren 2020-2022 in omzet van €281M (2020) naar €412M (2022). Ook de winstgevendheid groeide in deze periode naar een EBITDA-marge van ca. 10% in 2022. De komende jaren zal NTS de ingezette strategie verder uitbouwen, te beginnen met de ingebruikname van twee nieuwe productielocaties in Drachten en Singapore en uitbreidingen in Eindhoven en Tsjechië in 2024. Als gevolg van een tijdelijke afnemende vraag van met name de semiconductor-industrie, verwacht NTS Group over 2023 een vergelijkbare omzet als in 2022 te realiseren.

Roelof Hendriks, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NTS, zegt in een toelichting: “We zijn Tjarko dankbaar voor hetgeen hij heeft betekend voor NTS en gunnen hem deze kans. NTS is uitstekend gepositioneerd om haar activiteiten de komende jaren verder uit te bouwen”.

Ed van der Sluijs, sinds begin 2018 actief als Executive Board Member en CFO voor aandeelhouder Highlands Beheer en sinds medio 2021 als CFO van NTS Group zal op interim basis de CEO-rol van Tjarko Bouman overnemen.