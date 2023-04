“De Duitse economie is aan het begin van het jaar verdeeld.” Met deze beoordeling reageerde ifo Chief Economic Economist Timo Wollmershäuser op het rapport van het Federaal Bureau voor de Statistiek dat de economische productie in het eerste kwartaal van 2023 stagneerde. “Aan de ene kant profiteert de industrie van het verlichten van knelpunten in het aanbod en lagere energieprijzen en is ze overgestapt op een groeikoers. Aan de andere kant holt de hoge inflatie de koopkracht van particuliere huishoudens uit en krimpt de consumptie,” voegt Wollmershäuser eraan toe.

In de industrie zal de opwaartse trend zich in de verdere loop van het jaar waarschijnlijk voortzetten. Het vestigingsklimaat is al zes keer op rij verbeterd en is nu positief. De orderportefeuilles zitten tot de nok toe vol en de geleidelijke opleving van de wereldeconomie zal leiden tot een verdere toename van nieuwe orders. Dit betekent dat de voortekenen goed zijn voor een uitbreiding van de export en investeringen in apparatuur.

De consumenteneconomie zal zich maar langzaam herstellen. Het is waar dat de stijging van de inkomens van huishoudens versnelt doordat cao-lonen worden verhoogd en inflatiepremies worden betaald. Maar de inflatie zal de komende maanden waarschijnlijk hardnekkig hoog blijven. Een reële loonstijging is dan ook onwaarschijnlijk tot de tweede helft van het jaar. Hoewel de stemming van consumentengerelateerde dienstverleners en retailers tot voor kort is verbeterd, is de meerderheid nog steeds negatief.

Aan het begin van het jaar kende de bouwsector een tijdelijke hausse door het zachte weer, nadat december nog extreem koud was. De dalende trend, die vooral wordt gedreven door de woningbouw, zal in de verdere loop van het jaar waarschijnlijk niet veranderen. Hoge financierings- en bouwkosten hebben ervoor gezorgd dat nieuwe orders zijn ingestort en annuleringen van bestaande orders zijn toegenomen. Het vestigingsklimaat onder aannemers is nog net zo slecht als sinds de wereldwijde financiële crisis in 2010.