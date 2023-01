Hoe laat je je klant ervaren wat jouw kwaliteiten zijn, welke toegevoegde waarde je te bieden hebt en wat de pluspunten van jouw werkwijze zijn? Spuitgietbedrijf Timmerije in Neede breidt uit met product design en zet voor de kenbaarheid in op diverse marketingkanalen. Een testimonial van een bestaande klant is er één van. Sales- en marketingmanager Frank Bruins en productdesignmanager Cindy Bauhuis geven een inkijkje in de bijzondere algemene gang van zaken binnen het bedrijf. En laten de klant, Koninklijke Gazelle in Dieren, voor zichzelf spreken.

Onderlinge chemie Timmerije en Gazelle resulteert in duurzame primeur

Volgens Bauhuis begint het allemaal met echt, intrinsiek geïnteresseerd zijn in de vraag van de klant, in diens bedrijfstak en het betreffende product. ‘Een open en belangstellende houding, en je elke keer opnieuw verdiepen in wat de klant doet. Ons klantenbestand en daarmee de producten zijn zeer divers – de ene keer houd ik me bezig met uitkombakken voor eieren, de volgende dag met een fiets of cv-ketel.’ Daarnaast is kennis van de branche onontbeerlijk om klanten over de streep te trekken. ‘Als spuitgietbedrijf moeten we weten aan welke normen producten moeten voldoen. En hoe de klant zich verder kan ontwikkelen in kunststof’, vertelt Bruins. In projecten trekken Timmerije-medewerkers steeds als team op, waarbij accountmanager en collega’s van inkoop en engineering gezamenlijk klantgesprekken voeren. ‘Dan sparren we over projecten en geven direct aan wat wel en niet kan. Dat zorgt voor snelheid in de ontwikkeling. Als spuitgieten geen oplossing is of wanneer de vraag niet bij onze expertise past, melden we dat ook’, aldus Bruins, die erop wijst dat Timmerije meer is dan alleen een spuitgieter. ‘We overzien het hele proces: van ontwerp, productie tot logistieke stromen.’

‘Als spuitgieten geen oplossing is of wanneer de vraag niet bij onze expertise past, melden we dat ook’

Inlevingsvermogen

Een andere manier om potentiële klanten te vertellen over de werkwijze binnen Timmerije, is verhalen vertellen over afgeronde projecten. Op de eigen site of in vakbladen zoals Link Magazine. ‘Ook via die kanalen proberen we klanten te bereiken. Dergelijke testimonials illustreren dat wij persoonlijk contact belangrijk vinden: klanten laten voelen dat wij zich in hen kunnen verplaatsen, dat we begrijpen welke vraagstukken hen bezighouden. En dat we transparant zijn in wat we doen en welke resultaten we gaan opleveren. Dat willen we klanten laten ervaren’, stelt Bruins. Daarnaast ziet hij een belangrijke rol voor Timmerije weggelegd in de toekomst. ‘De wereld verandert en we hebben te maken met een grondstoffentransitie. Klanten verwachten dat ze een beroep kunnen doen op onze expertise in kunststoffen.’

Relatie doorslaggevend

Een van die klanten is Koninklijke Gazelle. Deze fietsenfabrikant – die al meer dan 130 jaar fietsen ontwerpt en produceert – heeft het tij mee dankzij de enorme belangstelling voor (elektrische) fietsen en werkt al langer samen met Timmerije. Meest recentelijk voor twee modellen van de Gazelle Avignon HMB: eentje met een ketting en eentje met een tandriem. ‘Voor het ontwerp van de nieuwe fiets zochten we een partner voor de kunststof onderdelen van de kettingkast en accu-cover plus enkele andere onderdelen’, vertelt Pascal Driessen, projectmanager bij Gazelle. ‘Natuurlijk spelen kosten een rol, maar minstens zo belangrijk in de gunning waren duurzaamheid, de mogelijkheden die Timmerije biedt ten opzichte van de concurrentie en de relatie met het bedrijf. Daarom hebben we voor de ontwikkeling van deze componenten van de fiets voor hen gekozen.’

Interessant samenspel

Voor de kunststof onderdelen maakte Gazelle een surface model, een 3D-visualisatie van de looks van de kettingkast. Gezamenlijk werd vervolgens de complete engineering van deze delen opgepakt. ‘Een interessant samenspel tussen ons, Cindy en de gereedschapmaker. Schetsen en 3D-bestanden gingen heen en weer, en dankzij hun kennis en kunde resulteerde dit in een fraai en maakbaar product conform onze wensen’, zegt Driessen. ‘De expertise van Timmerije daarbij is van grote waarde.’ Een belangrijke eis van Gazelle betrof duurzaamheid. ‘Een fiets is een duurzame mobiliteitsoplossing, maar we maken ook lifecycle-analyses van onze e-bikes om de footprint ervan in kaart te brengen. Doel is onze producten en de onderdelen ervan steeds duurzamer te realiseren qua grondstoffen en materialen. Samen met Timmerije hebben we ervoor gekozen om te werken met gerecycled kunststof.’

Hele keten

Deze vraag sloot naadloos aan bij het voorstel dat Timmerije toch al had willen doen. ‘Wij willen klanten future proof solutions bieden en gerecycled kunststof speelt daar een belangrijke rol in. Deze optie hebben we in een van de eerste gesprekken meteen op tafel gelegd en paste precies bij de wens van Gazelle’, zegt Bauhuis. ‘Daarnaast hebben we Gazelle ook betrokken in de gesprekken met de gereedschapmaker, zodat ze vragen konden stellen, weten wat er besproken wordt en we samen meteen beslissingen kunnen nemen. Dat heeft geleid tot stabiele matrijzen waar ze jaren mee vooruit kunnen.’ Collega Bruins wijst op het belang om de hele keten – van grondstofleverancier, gereedschapmaker, verwerker tot klant – mee te nemen als het gaat om duurzaamheid. ‘Je moet het materiaal hier kunnen sourcen en ook logistieke stromen organiseren voor het terugnemen van het product.’ Omdat het gaat om een nieuw materiaal, liet Timmerije al vroeg in het traject proefspuitingen doen om zeker te weten dat het voldeed aan de eisen van Gazelle rond bijvoorbeeld uv- en krasbestendigheid. Tevens hebben testfietsers de modellen in de praktijk beproefd. ‘Daarnaast heeft Timmerije een aantal transparante onderdelen geleverd, zodat we precies konden zien hoe de ketting liep. Op basis daarvan hebben we nog enkele aanpassingen doorgevoerd.’

Experience Center

Al met al is Driessen onverdeeld positief over de samenwerking met Timmerije. ‘De tijdlijn is gehaald, de onderdelen zijn naar wens en onze productie draait volle bak. Dus we zijn zeer content.’ En net zoals Gazelle de producten van Timmerije heeft ervaren, kunnen fietsliefhebbers terecht in het nieuwe Experience Center van Gazelle in Dieren, ook een vorm van persoonlijke marketing. ‘Gazelle heeft meerdere Experience Centers, ook in het buitenland, waar consumenten persoonlijk advies krijgen om de e-bike te vinden die bij hen past en tevens diverse modellen kunnen testen. Op onze thuisbasis kunnen bezoekers via een loopbrug door onze fabriek ook kijken hoe de fietsen gemaakt worden.’

Ondertussen gaat Timmerije voort met de nieuwe missie van future proof solutions. ‘Gazelle loopt hierin voorop, maar andere klanten hebben er nog weinig kennis over. Hen willen we adviseren over duurzame oplossingen, zodat ze kunnen blijven meedoen in de markt.’