Tien jaar geleden was ik best trots op hoe slim de machines in onze fabriek waren. Nu besef ik dat ze eigenlijk nogal dom waren. Ze deden weliswaar waarvoor ze waren ontworpen, maar zodra ze iets onverwachts of ongewoons tegenkwamen, raakten ze het spoor bijster.

Problemen oplossen en machines weer aan de praat krijgen, vraagt om slimme mensen. Hoogopgeleide operators. Ervaren software- en hardware-engineers. Die zijn steeds schaarser geworden. De voor de hand liggende oplossing is dat machines slimmer worden, zodat ze geen domme vragen meer hoeven te stellen. Machines dus die zelf kunnen achterhalen waarom ze zijn gestopt of waarom er een probleem is.

Er wordt veel gesproken over het gebruik van artificiële intelligentie om menselijke denkprocessen in industriële toepassingen te emuleren, maar praktijkvoorbeelden van bedrijven die de waarde van AI succesvol benutten, zijn schaars. Bedrijven trappen vaak in de valkuil dat ze AI te algemeen toepassen en weten niet hoe ze moeten omgaan met de overmaat aan gegevens.

Wie kijkt hoe AI in zijn fabriek kan worden toegepast, moet eerst vaststellen welk probleem opgelost moet worden of welke verbetering nodig is. Begin klein met een heel specifiek probleem. Verzamel vervolgens de relevante data, wat geen gemakkelijke taak is. Het gaat niet alleen om de juiste gegevens. Ook is van belang dat ze op het juiste moment worden opgeslagen en dat er geen gegevens missen. En alles moet geanalyseerd worden.

Met AI kun je niet alleen machines slimmer maken, maar ook mensen. Dat kan door een ervaren operator de machine te laten trainen en die machine vervolgens de onervaren operator te laten begeleiden. In ons laboratorium experimenteren we met AI-gestuurde machines die operators vragen om producten in elkaar te zetten en vastleggen hoe ze dit doen om de slimste manier van werken te ontdekken, zodat deze techniek aan andere operators kan worden geleerd. Met AI kun je ook vaststellen welke acties de operator moet uitvoeren op de machine. Als zijn handen dan bijvoorbeeld in de verkeerde richting bewegen, komt er een waarschuwing.

Bedrijven die al vergevorderd zijn in hun digitale transformatieproces, kunnen de waarde van AI het best benutten, of het nu gaat om het identificeren en trainen van best practices, het voorspellen van storingen of het bewaken van processen. Bedrijven die aan het begin van hun reis staan, moeten zich er echter niet van laten weerhouden om AI te onderzoeken. Zorg er bij het bestellen van een nieuwe machine bijvoorbeeld voor dat deze over de functionaliteit beschikt om gegevens te genereren voor AI-doeleinden. Je hoeft niet te weten welke gegevens je nodig hebt; je moet alleen de juiste vragen stellen aan de machinebouwer. Begin klein. Het menselijk DNA heeft zich in de loop van miljoenen jaren ontwikkeld, dus het is onrealistisch om te verwachten dat machines het brein in enkele maanden kunnen evenaren.

Tim Foreman is r&d-manager bij technologieleverancier Omron Europe.