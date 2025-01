Erwin Streefland begrijpt alle aandacht voor de wereld van hightech en precisie. Maar zegt ook: laten we niet vergeten dat de maakindustrie breder is. En dat die mede wordt gevormd door een bedrijf als Nedri Spanstaal, al bijna honderd jaar gevestigd in Venlo-Blerick en waarvan hij ceo is. Dit is werken in een sector vol dynamiek, zo klinkt het. Dit is het échte maken, en anticiperen op wat mogelijk komen gaat. Want hoe onmisbaar spanstaal ook is, blijven vertrouwen op wat altijd was is geen optie. ‘Om relevant te blijven moeten we ons nu voorbereiden.’

In de wereld van spanstaal is veranderen een must

Zo’n veranderingstraject ziet er op papier heel logisch uit, weet Streefland. Maar voer het maar eens uit, met alle neuzen in dezelfde richting. De ceo heeft zijn bezoek net rondgeleid over Nedri’s bedrijfscomplex van zo’n 80.000 vierkante meter, hier aan de noordoostrand van Venlo-Blerick. Bij elke recente verandering op de productievloer klonk een enthousiaste toelichting. Maar dan dat grote bord, aan de muur bij de entree van de productiehal. ‘Wij zijn Nedri’ staat er in blauwe letters op, met eromheen de gezichten van de pakweg 140 medewerkers. ‘Een jaar geleden hadden we al die foto’s er niet op gekregen, niet iedereen zag het nut ervan in. Nu wel, en dat maakt me trots. Veranderen doen we hier met z’n allen. Bijvoorbeeld met de oprichting van de Nedri Academie, waar we intern onze mensen trainen.’

Binnen Europa bij de grootste

Eerder die ochtend heeft Streefland uitgebreid verteld over Nedri Spanstaal. Het bedrijf bestaat volgend jaar een eeuw en geldt binnen Europa als een van de grootste producenten van spanstaal. Dat wordt getrokken uit walsdraad en verlaat hier de fabriek als spanstaal in de vorm van draad of streng, met in dat geval meerdere draden om elkaar heen gedraaid. Spanstaal ondersteunt de constructies van gebouwen, houdt bruggen overeind en verstevigt de dwarsliggers onder het spoor. Het zit in de masten van windturbines en als laagkoolstofvariant houdt het ook de rubberen profielen van autoportieren op hun plek. Spanstaal is simpelweg onmisbaar, vertelt Streefland. Dat feit stelt gerust voor de eigen productie maar, zoals hij aangeeft, het maakt ook gemakzuchtig. ‘En dat kan niet meer; we moeten veranderen en innoveren.’

‘Onze Global Warming Potential-waarde is met 35 procent verlaagd’

Wie weet waar de EU mee komt?

Op de kwaliteit van het eigen product valt weliswaar niets af te dingen, al is het maar omdat het gezien de toepassingen moet voldoen aan de strengste eisen. Bovendien gelden binnen de EU – voor Nedri veruit de grootste afzetmarkt – verschillende normen per land en product. Zie daar als niet-EU-concurrent maar eens tussen te komen, al is dat volgens Streefland nou net het punt. ‘De Europese Commissie vergadert al lang over standaardisering van de normen. Komt het zover, dan is voor elke concurrent één certificaat genoeg om de productie uit te rollen over heel Europa. Willen we ook dan relevant blijven, dan moeten we ons nu voorbereiden.’

Laaghangend fruit geplukt

Streefland startte tweeënhalf jaar geleden bij Nedri. Zijn ervaring in algemeen en verandermanagement helpt bij de benodigde aanpassingen, evenals zijn werktuigbouwkundige achtergrond. Hij draaide een paar maanden mee op de productievloer en leerde zo naast het proces ook de medewerkers goed kennen. Het succes van de benodigde veranderingen valt of staat volgens Streefland met de juiste mindset, waarvoor overal op locatie wordt verwezen naar Nedri’s model (zie kader). En wat hem al snel duidelijk werd: een deel van de benodigde efficiency en besparingen bleek haalbaar met laaghangend fruit.

400.000 kuub gas bespaard

Neem alleen al die kleine uitbouw van laad- en losplekken voor vrachtwagens. ‘Voorheen stonden de roldeuren ook ’s winters open en vloog de warmte naar buiten. Nu rijden de wagens naar binnen en gaan de deuren dicht. Ook profiteren we nog meer van het Maas-water. Dat gebruikten we al voor het koelen van de walsdraad, waardoor het water opwarmde en wij dat vervolgens afkoelden voordat het terug naar de rivier ging. Nu loopt het opgewarmde water eerst via een warmtewisselaar door de halverwarming.’ Dankzij zulke maatregelen is Nedri’s gasverbruik volgens Streefland verminderd van jaarlijks 1 miljoen naar 600.000 kuub. ‘Zo dragen we ook duurzaam bij. Neem de Environmental Product Declaration, waardoor onze Global Warming Potential-waarde met maar liefst 35 procent is verlaagd.’

Vier machines, één besturing

Voor de procesoptimalisatie zijn binnen Nedri twee improvement engineers aangesteld. Het resultaat van hun verbetervoorstellen laat zich naast de al genoemde maatregelen ook zien bij vier van de acht schroefdraadrolmachines, waar de aandrijving van lucht en hydrauliek is vervangen door elektro- en servotechniek. Daarnaast zorgen sensoren voor controle van onder meer de afmetingen, eigenschappen en positionering van de draad. Verder is het rendement per operator verbeterd, zegt Streefland. ‘Voorheen waren de bedieningen onderling verschillend, nu zijn ze voor de vier machines gelijk. Per ton aan producten wordt zo flink bespaard op output en opleidingsuren. En terwijl we afkeur voorkomen, verbetert de kwaliteit.’

Profileren als partner

Nedri levert jaarlijks ruim 80.000 ton aan spanstaal, inclusief de productie op de kleinere nevenvestiging in het Duitse Hamm. Inmiddels zorgen alle veranderingen voor een significante verbetering, zegt Streefland, die tot slot de noodzaak van een nieuwe klantbenadering benadrukt. ‘We zoeken het partnerschap op. In plaats van alleen leveren, ondersteunen we klanten ook door bijvoorbeeld een deel van de gereserveerde producten hier op voorraad te houden. Het is aan ons om voor hen de grip op kosten te verstevigen, de afkeur verder te reduceren en te zorgen voor zo veel mogelijk one-time-rights. Dat alles houdt ons zo concurrerend mogelijk, zodat de klant niet kiest voor een partij buiten de EU, mochten de Europese plannen voor één norm doorgaan. Het zou ook wat zijn: goedkoper kopen ergens in Verweggistan, maar met een CO 2 -afdruk die veel hoger is dan vanuit hier. Dat moeten we niet willen; het is de wereld op z’n kop.’

V4 + B4 = M3

Nee, dit is geen lastige scheikundige formule. ‘V4 + B4 = M3’ vat binnen Nedri Spanstaal samen waar het bedrijf heen wil, gebaseerd op de bijdrage van iedere medewerker. Streefland pakt er een bord bij, met daarop een voetbalveld. Veiligheid staat op doel, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid/Vakmanschap en Verbondenheid vormen als de drie andere V’s de verdediging. Bewustzijn, Beleving, Betrouwbaar en Betrokkenheid staan op het middenveld. En samen is dat alles ondersteunend aan de aanval, met daarin Minder (bijvoorbeeld afkeur), Meer (bijvoorbeeld plezier) en Maximaal (bijvoorbeeld klanttevredenheid). Streefland beseft dat het niet alleen bij woorden moet blijven. ‘Daarom maken we ons die termen zo veel mogelijk eigen. Zodat onze missie, visie en strategie steeds concreter worden met alles wat we hier inmiddels hebben bereikt.’