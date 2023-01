TIIN Capital heeft zich aangesloten bij Tikehau Capital, Open CNP en Banque des Territoires voor een €30 miljoen B-ronde in cybersecurity scale-up EGERIE. Deze Franse marktleider op het gebied van cyberveiligheid helpt C-level management bij het analyseren en kwantificeren van de financiële risico’s van cyberaanvallen. De investering onderstreept de ambitie van TIIN Capital om Europese computerbeveiligingsbedrijven met een

schaalbaar en innovatief product actief te ondersteunen en ze te laten uitgroeien tot Europese marktleiders.

Cyberrisico’s rechtstreeks analyseren en kwantificeren

De twee oprichters van EGERIE, experts op het gebied van IT en cyberrisico’s, hebben een model ontwikkeld dat de digitale gegevens van bedrijven koppelt aan bijbehorende bedrijfsrisico’s. Denk aan een verkoopproces waarbij EGERIE’s platform direct cyberrisico’s evalueert en meteen risico’s in kaart brengt. Het platform maakt hierbij gebruik van de ontwikkelingen van het digitale dreigingslandschap, hardware, software, leveranciers en

voorheen onbekende beveiligingsproblemen.

“We kunnen nu de financiële en operationele gevolgen van cyberrisico’s bij een specifiek bedrijfsproces modelleren”, aldus Jean Larroumets, medeoprichter en CEO van EGERIE. “Alle parameters van een cyberrisico zijn gekoppeld in ons model. We hebben tien jaar gewerkt aan het perfectioneren van ons platform en nu is het stabiel.”

EGERIE biedt klanten een ‘digital twin’ aan van al hun informatieprocessen en bijbehorende activa. Hun model is in staat om besluiten te nemen bij cyberrisico’s door middel van het formuleren van effectieve cybersecuritystrategieën en het berekenen van de return on investment (ROI).

“Bij een cyberaanval neemt ons platform elke mogelijke veiligheidsmaatregel in overweging en wordt het risiconiveau automatisch opnieuw berekend,” legt Jean Larroumets uit. “Met 300klanten in 90 landen, waaronder Veolia, Orange en Accenture, heeft EGERIE nu al duizenden cyber risicomodellen voor meerdere digitale omgevingen, specifieke bedrijfsprocessen en sectoren die ons model aanvullen.”

Kwantificeren van risico’s helpt bij beheersen van risico’s en helpt bij het verzekeren ervoor Het aantal cyberaanvallen is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. In 2022 begon de Franse openbaar aanklager 600 rechtszaken die verband hielden met kwaadwillige cyberaanvallen, tegenover slechts 65 rechtszaken in 2019.

Voor bedrijven is het groeiende risico op cyberaanvallen een nachtmerrie. Mario Greco, CEO van Zurich Insurance, vertelde in december 2022 aan de Financial Times dat cyberrisico’s ,,onverzekerbaar’’ zouden worden. Sommige bedrijven hebben daarom het heft in eigen hand genomen. In september 2022 sloegen BASF, Solvay, Airbus, Veolia, Michelin, Adeo en Sonepar de handen ineen voor een gezamenlijke verzekering tegen cyberaanvallen.

Dankzij EGERIE kunnen bedrijfsleiders de cyberrisico’s van hun bedrijf begrijpen en kwantificeren. Tevens kunnen ze nauwkeurig het rendement op hun investeringen in cyberveiligheid berekenen. Deze kennis is een waardevolle asset voor aandeelhouders, investeerders en zakenpartners.

€30 miljoen van investeerders gespecialiseerd in cybersecurity en verzekeringen De €30 miljoen B-ronde is in gelijke delen ingelegd door TIIN Capital, Tikehau Capital, Open CNP en Banque des Territoires, investeerders die gespecialiseerd zijn in cybersecurity en/of verzekeringen.

“Deze financieringsronde maakt het mogelijk om te blijven investeren in de automatisering van gegevensherstel en specifieke rapportagefunctionaliteiten voor verzekeraars te ontwikkelen”, aldus Pierre Oger, medeoprichter en Managing Director van EGERIE. “Deze nieuwe functionaliteiten worden nog waardevoller als de Europese richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging (NIS-2) in oktober 2024 in werking treedt en bedrijven verplicht worden om effectieve beveiligingsmaatregelen te nemen om het risico op cyberaanvallen te verkleinen.”

Een andere prioriteit van EGERIE is bedrijfsgroei in heel Europa. Het voordeel van het model van EGERIE is dat het continu verbetert; hoe meer klanten hun platform gebruiken, hoe nauwkeuriger dat wordt in het kwantificeren van cyberrisico’s.”

Met hun unieke marktpositionering en hun platform op basis van duizenden IT-modellen heeft EGERIE alle ingrediënten in huis om de wereldleider te worden in Cyber Risk managment”, aldus Roel Reijnen, Partner bij TIIN Capital.

TIIN Capital is opgericht in 1998. Begin 2019 is het zesde durfkapitaalfonds gelanceerd, het Dutch Security Tech Fund. Dit fonds heeft een sectorgerichte aanpak; het investeert in startups en scale-ups actief in cybersecurity en de beveiliging van IoT die over een innovatief en sterk team beschikken. In samenwerking met bedrijven en overheden in heel Europa heeft TIIN Capital een uniek ecosysteem ontwikkeld, waartoe onder meer Security Delta in Den Haag en leden van de European Cyber Security Organization (ECSO) in Brussel behoren.

Dankzij het geïntegreerde softwareplatform van EGERIE kunnen bedrijven en organisaties hun risicobeheer op het gebied van cybersecurity automatiseren. Het platform identificeert cyberrisico’s en bedreigingen, neemt besluiten bij cyberrisico’s door middel van het formuleren van effectieve cybersecuritystrategieën en berekent nauwkeurig het rendement op investeringen in cyberveiligheid. De hoogste gouvernementele en regelgevende autoriteiten in Europa hebben lof toegekend aan EGERIE’s innovatieve technologie en geïntegreerde aanpak.