THX Network is het enige volledig Nederlandse bedrijf dat is toegelaten tot de Techstars Future of Finance Accelerator 2022. Het door ABN AMRO gesteunde programma heeft 10 startups geselecteerd om de architectuur voor de financiële industrie in het digitale tijdperk te ontwikkelen. Vanaf midden September werken de founders in het EDGE Olympic gebouw te Amsterdam nauw samen met de mentoren van Techstars en ABN AMRO om hun bedrijf tot nieuwe hoogten te lanceren. Begin december zullen de startups hun voortgang presenteren op een demo day.

Techstars helpt entrepreneurs wereldwijd hun bedrijven te laten slagen. Meer dan 3.000 startups hebben één van hun 90 daagse accelerator programma’s eerder succesvol afgerond. Op 20 September werden de 10 startups die aan de Future of Finance Accelerator 2022 deelnemen aangekondigd, na een selectie uit zo’n 400 aanmeldingen. Met bedrijven vanuit heel Europa mag Amsterdam een zeer diverse groep aan founders verwelkomen. Het team van THX Network kan de anderen wegwijs maken, zij waren als enige al in Amsterdam gestationeerd.

Het is geen toeval dat de Future of Finance Accelerator plaatsvindt in Amsterdam, een van de meeste vooraanstaande financiële centra van Europa met een eeuwenlange traditie van financiële innovatie. THX Netwerk brengt deze Nederlandse innovatiedrang naar de blockchain, met tooling waarmee gebruikers web3 technologie op nieuwe en innovatieve manieren kunnen inzetten. De makkelijk te gebruiken software maak het lanceren van digitale assets als tokens en NFTs gemakkelijk, snel en betaalbaar. Door technische aspecten uit handen te nemen maakt THX Network de web3 revolutie bereikbaar voor iedereen.

Naast het investeren van ervaring en kennis in de startups, neemt Techstars een financieel aandeel in de bedrijven die meedoen aan het accelerator programma. Het Amerikaanse bedrijf heeft sinds 2016 al in meer dan 1.900 startups geinvesteerd. Techstars investeert jaarlijks tot $120.000 in meer dan 300 veelbelovende startups. Toegelaten worden tot een accelerator programma is voor ondernemers al een prestatie an sich, de acceptatiegraad is slechts 1 tot 2 procent.

“De timing van het Techstars programma is perfect” aldus Mieszko Czyzyk, CEO van THX Network. “We zijn ons product aan het fine-tunen en lanceren momenteel onze eerste business cases. De sessies met mentoren zijn uitdagend en soms ook confronterend, maar de jarenlange ervaring die de mentoren met zich meebrengen maakt ons alleen maar sterker!”

“Nu de investeringswereld behoorlijk is afgekoeld is het helpen van founders belangrijker dan ooit”, zegt Allard Luchsinger, Managing Director van de ABN AMRO + Techstars Future of Finance Accelerator. “Met Techstars zetten we ons in voor talentvolle entrepreneurs die bedrijven bouwen op het snijvlak van fintech, duurzaamheid en digitale assets. Wij helpen ze om hun idee tot een succesvol bedrijf te transformeren”.

Om hun deelname aan het programma te vieren, geeft THX Network NFTs weg waarmee geïnteresseerden zo’n €1000 korting kunnen krijgen op een premium abonnement op de software. De tooling maakt het makkelijk deze NFTs te distribueren. Met behulp van geautomatiseerde claim links en een door THX Network beheerde wallet kunnen zelfs de meest onervaren web3 gebruikers de NFT ontvangen. Ontdek zelf hoe THX Network barrières tot web3 wegneemt door via hun Twitter account de NFT te claimen.

Wij geloven dat digitale assets over 10 jaar net zo normaal zijn voor bedrijven als een website. Maar daarin zijn we niet alleen. JPMorgan, KcKinsey, Ernst & Young en Deloitte, alle grote spelers dus, zijn het eens dat digitale assets een biljoenen business is.

De uitdaging is dat digitale assets, met name tokens, een heel gedoe is. Developers zijn moeilijk te vinden en de gebruikerservaring van web3 is nog verschrikkelijk. Hier brengt onze tooling verandering in. Onze software-as-a-service maak het mogelijk om digitale assets binnen 1-2-3 te lanceren en duizenden euro’s in ontwikkelingstijd te besparen. Maak je asset aan, implementeer het binnen je eigen kanalen en onboard je gebruikers moeiteloos in een whitelabel wallet.

Het United Nations Development Programme (UNDP) gebruikt de software om engagement te belonen op hun werknemers en policymakers platform SparkBlue. De infrastructuur van THX Network heeft al meer dan 70.000 transacties voor UNDP gebruikers gerealiseerd.